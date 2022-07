THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS PRESENTA LA LISTA 51-100 PARA 2022

Asia cuenta con 14 entradas en la clasificación ampliada de este año, repartidas en siete ciudades, incluidos dos restaurantes de Tokio: Sazenka (No.59) y el nuevo Sézanne (No.82). Hay dos nuevas entradas de los Emiratos Árabes Unidos: Trèsind Studio (No.57) y Orfali Bros Bistro (No.87), ambos en Dubai. Otros debutantes son Rosetta (No.60) y Máximo Bistrot (No.89), de Ciudad de México, y tres restaurantes de Francia: Table by Bruno Verjus (No.77) en París, AM par Alexandre Mazzia (No.80) en Marsella, recientemente nombrado ganador del American Express One To Watch, y Flocons de Sel (No.99) en Megève. Para la lista 51-100, haga clic aquí.

William Drew, Director de Contenido de The World's 50 Best Restaurants, dijo: "Estamos encantados de que 20 nuevos participantes se unan a la lista ampliada. Es estupendo celebrar una amplia gama de restaurantes y los equipos que están detrás de ellos, ya que el mundo gastronómico sigue recuperándose y reconstruyéndose tras los enormes retos a los que se enfrentó durante la pandemia".

The World's 50 Best Restaurants 2022 se retransmitirán en directo en la página de Facebook de 50 Best aquí y el canal de YouTube aquí a partir de las 20:30 (hora de Reino Unido) el 18 de julio.

