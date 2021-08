TheMathCompany lance la suite logicielle de prochaine génération de Co.dx pour les biens de consommation emballés

La suite logicielle de Co.dx, prête à être déployée, vise à permettre aux entreprises de biens de consommation emballés d'atteindre une croissance à deux chiffres et de maximiser le retour sur investissement en utilisant une technologie de pointe. Elle y parvient en aidant les entreprises à résoudre les défis persistants auxquels elles sont confrontées, y compris l'harmonisation des sources de données, la mise en œuvre d'améliorations favorisant l'agilité des processus opérationnels et l'intégration des applications dans les écosystèmes existants.

Forts de leur vaste expérience dans la résolution de défis commerciaux réels pour les organisations Fortune 500, les experts de TheMathCompany ont conçu et organisé ces suites logicielles pour permettre une planification collaborative de la croissance, tout en assurant l'optimisation des principaux niveaux de gestion des revenus, y compris l'assortiment, la distribution, la tarification, les promotions et la maximisation du rendement des dépenses de marketing.

« Co.dx s'abstient de relever les défis de l'ensemble de l'industrie afin d'accélérer le retour sur investissement, et la suite logicielle pour les biens de consommation emballés se concentre sur la normalisation des processus et la résolution de problèmes clés au sein de cette industrie, notamment en fournissant aux parties prenantes une vue holistique des performances de catégories. Avec nos algorithmes d'IA contextualisés exclusifs, conçus pour stimuler l'action, nous contribuons à favoriser la prise de décision et à permettre à nos clients de conserver leur avance sur la concurrence. Avec des opportunités plus récentes, nous prévoyons d'étendre et de construire une gamme de suites logicielles sur Co.dx pour d'autres secteurs verticaux fonctionnels et industriels, assurant un impact rapide pour les entreprises », déclare Anuj Krishna, co-fondateur et responsable des actifs chez TheMathCompany.

Les applications de Co.dx peuvent être personnalisées pour correspondre aux nuances de l'entreprise pour une intégration transparente, et permettent également aux cadres de formuler des plans tactiques à court terme et des objectifs stratégiques à long terme grâce à des informations exploitables. Alimenté par des widgets d'IA pré-construits, Co.dx permet aux entreprises d'accélérer le retour sur investissement de plus de 50 % et d'accélérer le cycle de prise de décision des données, à grande échelle.

À propos de TheMathCompany :

TheMathCompany est une société internationale de conseil en analytique qui s'associe à Fortune 500 ou à des organisations équivalentes dans leur parcours analytique, en utilisant les ressources, les personnes et les processus IP pour fournir des solutions accélérées et centrées sur l'humain, afin de maximiser la valeur. Avec une équipe de plus de 650 scientifiques des données, ingénieurs des données, consultants, analystes et experts en visualisation, l'organisation mène actuellement des missions auprès de plus de 45 clients dans plus de 15 secteurs d'activité.

À propos de Co.dx :

Co.dx est une plateforme alimentée par l'IA, construite dans la division Produits de TheMathCompany. Pré-construites avec plus de 250 widgets d'IA, dérivées des engagements passés et de l'expertise dans la résolution des défis commerciaux, les capacités de cette plate-forme d'IA/ML exclusive accélèrent le retour sur investissement. Co.dx fournit des MVP rapidement tout en construisant des solutions évolutives et durables qui génèrent de la valeur pour l'entreprise. À l'heure actuelle, ses suites logicielles avancées pour l'industrie des biens de consommation emballés englobent la création de valeur à travers la planification de la croissance, l'assortiment et la distribution, le marketing, la tarification et les promotions.

Pour en savoir plus, consultez le site https://codx.ai/.

Contact : Mridula Vasudevamurthy

E-mail : [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1589050/TheMathCompany_Co_dx.jpg

SOURCE TheMathCompany