Themenveranstaltungen zum Internationalen Tag des Bergtourismus 2022 online gestartet

LONDON, 30. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Die Aktivitäten zum Internationalen Tag des Bergtourismus begannen online am 27. Mai und dauerten bis zum 29. Mai. Sie wurde von der International Mountain Tourism Alliance (IMTA) in Auftrag gegeben.

Die Veranstaltungen fanden weltweit sowohl online als auch offline statt. Sie konzentrierte sich auf die Konzepte „Wiederaufbau des Tourismus nach der Pandemie", „Wiederaufnahme eines gesunden Lebensstils" und „Wiederaufnahme des interkontinentalen Dialogs" und präsentierte das Thema "Bergtourismus fördert ein gesundes Leben und den kulturellen Austausch".

Die Veranstaltungen wurden vom World Travel and Tourism Council (WTTC) und der International Nordic Walking Federation (INWA) unterstützt. Der Leiter des Ministeriums für Kultur und Tourismus der Volksrepublik China, Shao Qiwei - stellvertretender Vorsitzender der IMTA, Lu Yongzheng - Mitglied des Ständigen Ausschusses des Provinzkomitees der KPC Guizhou und Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Provinzkomitees der KPC Guizhou, He Yafei - IMTA-Generalsekretär, Maribel Rodriguez - WTTC Senior Vice President, Membership & Commercial, Aki Karihtala - INWA-Präsident, georgischer Botschafter in China, stellvertretender Missionschef der israelischen Botschaft in China, tauschten ihre konstruktiven Gespräche und Erfahrungen aus.

Darüber hinaus brachten die Veranstaltungen IMTA-Mitglieder, Zielgebietseinrichtungen und -agenturen, Unternehmen und Experten aus fünf Kontinenten zusammen. Die Delegierten und Gäste aus mehr als 30 Ländern diskutierten auf mehreren Ebenen und in verschiedenen Bereichen über das Thema und die drei Hauptthemen, um die Zukunft des Bergtourismus zu erörtern, zu gestalten und zu teilen.

Die Veranstaltungen wurden gleichzeitig auf Facebook und YouTube sowie auf den chinesischen Plattformen wie der Cultural Tourism China APP, dem offiziellen Weibo von Cultural Tourism China, Tencent und Baidu aktualisiert. Die Wiedergabe der Ereignisse konnte über den Discovery China Account auf Social Media Plattformen gefunden werden.

