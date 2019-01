Therachon renforce son conseil d'administration avec la désignation des dirigeants sectoriels Sandip Kapadia et Patrick Machado

Ces dirigeants apportent plus de 40 ans d'expérience combinée dans le secteur des sciences de la vie

BÂLE, Suisse, 30 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Therachon AG (« Therachon »), société biotechnologique de stade clinique spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation de traitements innovants destinés aux maladies rares et graves, a annoncé aujourd'hui les désignations de Sandip Kapadia et de Patrick Machado au sein de son conseil d'administration.

« Nous sommes enchantés d'accueillir Sandip et Patrick au sein de notre conseil d'administration », a déclaré Luca Santarelli, docteur en médecine, président-directeur général de Therachon. « Leur expertise enrichira nos connaissances et nos capacités à l'heure où nous œuvrons pour développer et commercialiser des produits thérapeutiques novateurs pour les maladies rares présentant un besoin non satisfait, ainsi que pour propulser nos programmes en matière de syndrome de l'intestin court et d'achondroplasie via la clinique. »

Sandip Kapadia apporte plus de 20 années d'expérience dans le secteur des sciences de la vie, et exerce actuellement en tant que directeur financier d'Intercept Pharmaceuticals, société biotechnologique cotée en bourse basée dans la ville de New York. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction financière pendant plus de 19 ans auprès de Novartis Pharmaceuticals et de sociétés affiliées à Novartis au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suisse ainsi qu'aux États-Unis, et a plus récemment exercé les fonctions de directeur financier de Sandoz, division générique de Novartis en Amérique du Nord. Il est titulaire d'un baccalauréat universitaire en sciences comptables de l'Université d'État de Montclair, ainsi que d'un master en administration des affaires de l'Université Rutgers, et compte parmi les experts-comptables certifiés aux États-Unis.

Patrick Machado, docteur en droit, est cofondateur de Medivation, société biopharmaceutique, et compte plus de 20 années d'expérience dans le secteur des sciences de la vie. Avant Medivation, il a occupé plusieurs postes de direction chez ProDuct Health, société privée de dispositifs médicaux, dont ceux de vice-président, de directeur financier et de conseiller général. Il est actuellement membre de plusieurs conseils d'administration de sociétés biopharmaceutiques publiques, parmi lesquelles Adverum Biotechnologies, Chimerix et Scynexis. Il est titulaire d'un doctorat en droit de la faculté de droit d'Harvard, ainsi que d'un baccalauréat universitaire en lettres et d'un baccalauréat universitaire en sciences, respectivement en allemand et en économie, de l'Université de Santa Clara.

« Je suis ravi d'accueillit Sandip et Patrick au sein de notre conseil d'administration », a déclaré Thomas Woiwode, Ph.D., directeur général de Versant Ventures et président du conseil d'administration de Therachon. « Sandip et Patrick sont deux dirigeants reconnus dans notre secteur, et renforceront davantage notre conseil d'administration à l'heure où nous passons au statut de société clinique de stade avancé spécialisée dans le développement d'actifs transformationnels pour les maladies rares. »

À propos de Therachon

Therachon est une société biotechnologique mondiale de phase clinique, qui est spécialisée dans le développement de médicaments destinés aux maladies rares et graves présentant d'importants besoins médicaux non satisfaits. La société mène des programmes consacrés aux maladies rares, qui présentent des causes fondamentales biologiques bien caractérisées, à la fois en matière de syndrome de l'intestin court et d'achondroplasie. Therachon s'engage à créer une différence pour la vie des patients souffrant de maladies rares et graves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.therachon.com.

