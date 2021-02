Theragnostics annonce une collaboration de recherche avec l'hôpital universitaire d'Essen pour étudier l'application de THG-008 dans l'imagerie oncologique par TEP

LONDRES, 17 février 2021 /PRNewswire/ -- Theragnostics, un créateur de radiothérapies moléculaires destinées à l'imagerie et au traitement d'un large éventail de cancers, annonce aujourd'hui une collaboration de recherche avec l'hôpital universitaire d'Essen pour étudier l'application de l'agent expérimental de Theragnostics, THG-008, dans l'imagerie par TEP (tomographie par émission de positons) dans divers cancers.

L'étude doit commencer en février 2021 et sera dirigée par le Dr Michael Nader, responsable de la radiochimie et membre de la clinique de médecine nucléaire à l'Universitätsklinikum Essen (hôpital universitaire d'Essen), en Allemagne.

THG-008 est un nouvel inhibiteur de PARP radiomarqué au fluor-18 (18F-PARP), qui présente un certain nombre d'applications pertinentes pour l'imagerie du cancer. Une étude clinique de phase 1 portant sur l'application de THG-008 en ce qui a trait au carcinome spinocellulaire de la tête et du cou (CCSSNH) a achevé son recrutement en mai 2019. Des données publiées dans une publication à comité de lecture ont confirmé que l'imagerie par 18F-PARPi est faisable et qu'elle a un profil d'innocuité acceptable pour le cancer de la tête et du cou.1 L'étude a également confirmé la capacité de 18F-PARPi à détecter les lésions primaires et métastatiques du CCSSNH, tout en montrant que la rétention dure plus longtemps dans les dépôts cancéreux que dans les tissus sains.

Commentant la collaboration, Greg Mullen, PDG de Theragnostics, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec le professeur Dr Ken Herrmann, qui possède une vaste expérience en médecine nucléaire en plus d'être un chercheur important dans le domaine. Les inhibiteurs de PARP radiomarqués ont le pouvoir d'améliorer la survie des patients dans un certain nombre de cancers. Plusieurs inhibiteurs de PARP pharmaceutiques, conventionnels et approuvés sont commercialisés aujourd'hui et l'approbation de nouvelles indications ces derniers mois élargira davantage ce marché qui représente actuellement plusieurs milliards de dollars. »

Le professeur Dr Ken Herrmann a ajouté : « L'hôpital universitaire d'Essen se spécialise dans le diagnostic et le traitement du cancer par des techniques issues de la médecine nucléaire. Cela nous confère une place de choix pour étudier et évaluer le potentiel de THG-008 en tant qu'agent d'imagerie par TEP. Nous espérons que cette étude nous permettra de mieux comprendre l'applicabilité de l'inhibiteur PARP dans l'imagerie oncologique. »

1. https://clincancerres.aacrjournals.org/content/26/13/3110

À propos de Theragnostics

Theragnostics est une entreprise de biotechnologie privée basée au Royaume-Uni et aux États-Unis, qui développe des produits radiopharmaceutiques novateurs en vue d'améliorer le diagnostic et le traitement du cancer. La société a mis au point une plateforme de technologie radiopharmaceutique qui permet aux outils de diagnostic et aux solutions thérapeutiques d'éclairer la gestion clinique, de guider la prestation de soins et de traiter les patients atteints du cancer dans des domaines où les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Theragnostics a développé avec succès trois agents d'imagerie diagnostique. Le premier traitement radiopharmaceutique, l'inhibiteur de rPARP THG-009 (PARPi marqué à l'I-123) devrait entrer en développement clinique en 2021. Theragnostics est dirigé par des experts reconnus en matière de développement clinique et de commercialisation de produits novateurs destinés au diagnostic et au traitement par la médecine nucléaire.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site : www.theragnostics.com .

À propos de l'Universitätsklinikum Essen (hôpital universitaire d'Essen)

L'hôpital universitaire d'Essen est le leader en services médicaux de premier ordre dans la métropole de la Ruhr. L'établissement mêle étroitement la recherche scientifique à la pratique médicale, ce qui procure des avantages directs aux patients qui ont l'assurance de recevoir les traitements les plus récents. Les participants aux essais cliniques reçoivent des traitements novateurs plusieurs années avant qu'ils ne deviennent accessibles aux autres patients en tant que thérapies standards.

https://www.uk-essen.de/en/homepage/

