Therapixel obtient le marquage CE pour son logiciel d'Intelligence Artificielle (IA) MammoScreen™

Cette technologie de pointe d'aide à l'interprétation des mammographies de dépistage permet aux radiologues de diagnostiquer les cancers du sein plus précocement et avec plus de précision.

PARIS, 12 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Therapixel a annoncé aujourd'hui l'obtention du marquage CE pour MammoScreenTM. Après avoir reçu l'autorisation de la FDA pour sa commercialisation aux Etats-Unis en mars 2020, cette solution d'IA est maintenant disponible sur le marché européen*.

MammoScreenTM analyse automatiquement les mammographies de dépistage afin de signaler au radiologue les mammographies et lésions suspectes. Selon la probabilité de malignité et le degré de confiance de l'algorithme, le logiciel attribue un score unique « le MammoScreen ScoreTM » allant de 1 à 10.

Une étude clinique menée en 2019 et publiée dans Radiology : AI, a montré que les radiologues assistés par MammoScreenTM obtiennent de meilleures performances que sans le logiciel.

De plus, MammoScreenTM permet d'augmenter la vitesse d'interprétation des images bénignes et donne aux radiologues davantage de temps pour se focaliser sur les cas nécessitant plus d'attention.

Déjà installé dans 14 centres hospitaliers et cabinets de radiologie en France pour des évaluations cliniques, MammoScreenTM a suscité un vif enthousiasme auprès des radiologues. Il est perçu comme un outil intuitif et facile d'utilisation pour se rassurer dans l'interprétation et éviter de manquer des cancers.

Le cancer du sein est l'un des plus répandus et le plus meurtriers chez les femmes dans le monde et touche 1 femme sur 8 au cours de sa vie. Plus cette maladie est diagnostiquée tôt, plus les traitements sont efficaces.

« Nous sommes fiers d'avoir obtenu le marquage CE, cela nous rapproche de notre objectif : réduire le fardeau du cancer du sein dans le monde en améliorant son dépistage » a déclaré Pierre Fillard, fondateur et Directeur Scientifique de Therapixel.

« Je suis convaincu que MammoScreen permettra non seulement d'augmenter les performances des radiologues mais aussi de rassurer les femmes plus vite. » a déclaré Matthieu Leclerc-Chalvet, Directeur Général de Therapixel.





A propos de Therapixel

Therapixel est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'Intelligence Artificielle (IA) appliquée à l'imagerie médicale. Vainqueur du « Digital Mammography DREAM Challenge », la compétition mondiale sur l'utilisation de l'IA pour le dépistage du cancer du sein, Therapixel a développé MammoScreenTM un logiciel d'aide à l'interprétation des mammographies. Grâce à MammoScreenTM, les radiologues, même expérimentés peuvent améliorer leurs performances. Ainsi, MammoScreenTM homogénéise les performances, permet de détecter les cancers du sein plus sûrement et plus tôt, et donc de rassurer plus vite les femmes. Apprenez en plus sur www.mammoscreen.fr

* Dispositif médical CE 0297 de class IIa. Lire attentivement le manuel d'utilisation.

Contact:

Neliya Tumbeva

[email protected]

www.therapixel.fr

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1418252/Therapixel_Logo.jpg

SOURCE Therapixel