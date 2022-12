TheraSkin® alerta para os efeitos da poluição na pele

Dermatologista explica que manter uma rotina de cuidados, com produtos antioxidantes adequados, é fundamental para combater o envelhecimento precoce

SAO PAULO, 12 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Os raios solares não são os únicos inimigos da pele. A poluição também é um fator ambiental que pode trazer danos potenciais à saúde. Os dados são da Organização Mundial da Saúde, OMS, que mostram que mais de 80% da população mundial vive em áreas com alta taxa de poluição do ar.

Em grandes cidades, as substâncias que ficam no ar e compõem a poluição atmosférica, como gases de carbono, enxofre, metais pesados e fumaça de carros e cigarro, acabam se acumulando na superfície da pele e, como resultado, podem obstruir os poros, além de dificultar a ação das células de defesa. Por isso, os cuidados devem ser redobrados para quem vive nos grandes centros urbanos, afinal, a pele é o órgão que fica mais exposto aos poluentes.

O cuidado nos ambientes internos também deve ser considerado. Partículas do ar-condicionado, sistemas de aquecimentos, substâncias alergênicas presentes em carpetes e cortinas, além de agressores contidos em produtos químicos de limpeza, também podem danificar a barreira natural da pele.

"A poluição libera partículas ligadas à formação de radicais livres, que resultam em envelhecimento precoce da pele e, consequentemente, no aparecimento de linhas de expressão e rugas. Isto ocorre porque esses agentes poluentes aumentam a produção de radicais livres que contribuem com a degradação do colágeno", conta Dr. Antonio Gomes Neto, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e consultor médico da TheraSkin®.

O dermatologista reforça que, para ajudar a evitar os danos dessas partículas poluentes, o ideal é utilizar vitaminas, substâncias antioxidantes e ativos específicos. "É fundamental incluir na rotina de cuidados o uso de substâncias antioxidantes e antipoluição, principalmente para as pessoas que circulam nos grandes centros urbanos", acrescenta.

Uma molécula que ajuda no efeito antipoluição e, consequentemente, aumenta os cuidados com a pele de quem quer preservar sua saúde e beleza, é a isoquercetina. Presente em Euryale® QR, o antirrugas de uso noturno da TheraSkin®, o ativo, inédito em dermocosméticos, desempenha um papel importante no combate aos danos dos radicais livres, aos efeitos do envelhecimento e da inflamação, bloqueando mecanismos de envelhecimento e protegendo a pele contra agentes agressores.

O produto, com excelente custo-benefício, pode ser usado no rosto, pescoço e colo, e possui outros ingredientes ativos, dentre eles, duplo ácido hialurônico e retinol, que aumentam o estímulo da produção de colágeno. Juntos, atenuam desde linhas de expressão, às rugas mais profundas, promovendo uma pele mais hidratada, firme e iluminada.

Sobre a TheraSkin®

Farmacêutica brasileira, há 25 anos desenvolvendo e produzindo produtos dermatológicos para as diferentes peles e a primeira do país a utilizar a inteligência artificial para suporte da equipe de pesquisa no desenvolvimento de dermocosméticos. Comprometida em educar e conscientizar as pessoas a cuidarem da saúde de suas peles com responsabilidade, a indústria é alinhada à comunidade médica do começo ao fim de sua cadeia. Possui fábrica em São Bernardo do Campo, com laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento próprio. Para conhecer toda a linha de dermocosméticos TheraSkin, acesse: http://loja.theraskin.com.br.

