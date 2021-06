Thermo Fisher Scientific lance le test TaqPath COVID-19 2.0 de nouvelle génération marqué CE-IVD

La version actualisée du kit PCR COVID-19, extrêmement sensible et précis, tient compte des mutations virales connues et futures

INCHINNAN, Écosse, 22 Juin 2021 /PRNewswire/ -- Thermo Fisher Scientific, le leader mondial au service de la science, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau test COVID-19 marqué CE-IVD. Le TaqPath COVID-19 Fast PCR Combo Kit 2.0. élargit l'ensemble des tests très précis de Thermo Fisher qui détectent les infections actives au SRAS-CoV-2.

Le kit utilise une conception avancée du test destinée à compenser les variants actuels et émergents en utilisant huit cibles au total dans trois régions génomiques du virus. Cette approche permet de s'assurer que le test fournit des résultats précis, même si le virus responsable du COVID-19 continue de muter.

« Les variants du COVID-19 peuvent être davantage transmissibles et avoir un impact potentiel sur l'efficacité des diagnostics, des vaccins et des thérapies, menaçant d'anéantir les progrès réalisés au cours de l'année écoulée », a déclaré Manoj Gandhi, M.D., Ph.D., directeur médical en chef, sciences génétiques pour Thermo Fisher. « Nous nous efforçons de donner à nos clients les moyens de se préparer à la prochaine étape de la pandémie en mettant à l'épreuve notre conception des tests contre les potentielles mutations et en leur assurant une confiance durable dans leurs résultats. »

Le test TaqPath COVID-19 Fast PCR Combo Kit 2.0 analyse directement la salive brute avec un temps de réponse de deux heures afin de permettre des tests à grande échelle et à haute fréquence. La première génération du kit TaqPath COVID-19 RT PCR CE-IVD et le kit TaqPath COVID-19 Combo, qui utilisent respectivement une conception de test différente, ont reçu la certification CE-IVD initiale et l'autorisation d'utilisation en urgence de la part de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en mars 2020.

Pour plus d'informations sur la plateforme TaqPath, veuillez consulter le site : www.thermofisher.com/covid19evolved

