Thetan Arena apresentará a coleção de NFTs Thetan 184 em comemoração ao 1º aniversário

O Thetan Arena permanece comprometido com a expansão do ecossistema

A exclusiva coleção de NFTs Thetan 184, o primeiro Thetan Book, um boneco Thetan Hero e várias outras mercadorias, celebram o primeiro aniversário do Thetan Arena

SINGAPURA, 8 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Thetan Arena está lançando a coleção de NFTs Thetan 184 no aniversário de um ano do lançamento do jogo, trazendo à comunidade Thetanians muitas ofertas como um gesto de gratidão pelo apoio da comunidade desde o seu início. O ecossistema Thetan continuará a se expandir com o planejamento do Thetan Rivals para receber milhões de usuários em 2023.

Vários recordes foram alcançados, e muitos outros ainda serão

Lançado no final de novembro de 2021, o Thetan Arena é um jogo de eSports MOBA baseado em blockchain, que atraiu milhões de usuários em todo o mundo. O jogo continua fazendo sucesso por meio de uma série de lançamentos e eventos, como o torneio global Rise of Helios e a introdução de novos heróis no jogo, como Cala e Chef Octopus. Ao mesmo tempo, a comunidade vem crescendo rapidamente, atingindo cerca de 25 milhões de membros após um ano. Esses números são impressionantes para um projeto GameFi e colocam oThetan Arena em uma jornada cheia de coisas interessantes por vir.

NFTs Thetan 184 e muitas atividades envolventes de comemoração de aniversário

A comemoração do aniversário de 1 ano do Thetan Arena será realizada de 5 de dezembro de 2022, a 5 de janeiro de 2023, com várias atividades implementadas em 1year.thetanarena.com. Ao visitar a página de destino, os usuários do Thetan Arena podem analisar seus próprios registros pessoais no projeto, incluindo o número de partidas que lutaram, seus heróis e habilidades favoritos e seu número de amigos no jogo.

O Best Fan Check-in é um concurso emocionante para Thetanianos de diferentes países se reunirem e se divertirem. As tarefas são muito simples: faça check-in o maior número de vezes possível para colocar seu país no topo do Quadro de Liderança de Check-in e receber recompensas exclusivas para o país vencedor. Além disso, a participação no concurso permitirá que os Thetanianos recebam a Caixa de Presente de Aniversário do Thetan Arena.

Juntamente com a comemoração do aniversário, muitos outros eventos e atividades no Thetan Arena estão sendo realizados com muitas recompensas em jogo, como oBNB Chain's Football Fiesta, e os próximos programas da temporada Giftmas Fortune Wheel e Mythical Christmas.

Em relação aos NFTs Thetan 184, a coleção será lançada em quatro capítulos, sendo que o Capítulo 1: The OGs, estará acessível a partir de 9 de dezembro. Itens valiosos acompanharão os NFTs, incluindo o Thetan Book, um boneco Thetan Hero e outras mercadorias físicas. A coleção de NFTs Thetan 184 também será um dos primeiros kits BNB Chain NFT disponíveis no OpenSea.

A sustentabilidade e os benefícios da comunidade vêm em primeiro lugar

Em comemoração ao 1º aniversário, o CEO do Thetan Arena agradece a comunidade, bem como aos parceiros, investidores e guildas, graças aos quais o projeto chegou onde está no momento. Analisando o ano passado, a equipe da Wolffun Game se torna mais motivada a desenvolver e expandir ativamente o ecossistema Thetan, começando com o Thetan Rivals, um produto de jogo casual que está atualmente em sua versão beta aberta e programado para lançamento em 2023.

"Uma duração de um ano pode não parecer significativa para um jogo, considerando o quão massivo todo o setor é, mas para um projeto GameFi, é a base para a sustentabilidade e representa nosso compromisso de longo prazo com o projeto, abrindo um caminho para a expansão do ecossistema Thetan. O primeiro passo nessa expansão é o lançamento do Thetan Rivals, uma experiência de jogo mais leve e casual que já foi experimentada por milhares de jogadores em sua versão beta aberta. Para manter o ritmo, continuaremos a oferecer novos conteúdos e programas no Thetan Arena simultaneamente com o lançamento oficial do Thetan Rivals no início de 2023. Acreditamos firmemente que o caminho em que estamos nos levará a atingir o objetivo final, que é um ecossistema enriquecido juntamente com tokenomics estabilizado e benéfico para nossa comunidade ".

"Até o momento, a Wolffun Game conta com cerca de 100 talentos com experiência excepcional no setor de jogos. Não somos simplesmente um grupo de indivíduos que se unem, mas uma entidade cujos membros compartilham a devoção de aproximar nossos projetos das massas. Acredite que o mundo vai nos ver ainda mais em 2023. Mais uma vez, estendemos nossa gratidão à comunidade Thetanian e a todos os usuários que estão nos seguindo." - CEO Thetan Arena, Eric Khanh Nguyen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1963241/ThetanArena_anniversary_announcement.jpg

FONTE WOLFFUN PTE. LTD.

SOURCE WOLFFUN PTE. LTD.