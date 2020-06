ThetaRay bietet Banco Santander Anti-Geldwäsche-Lösung (AML) für Correspondent Banking

KI-basierte Plattform wird das Erkennen von Geldwäscherisiken weiter verbessern

NEW YORK, 4. Juni 2020 /PRNewswire/ -- ThetaRay, führender Anbieter von KI-basierter Big Data-Analyse, hat eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach Banco Santander die Anti-Geldwäsche-Lösung (AML) von ThetaRay für das Correspondent Banking nutzen wird. Das System analysiert den SWIFT-Verkehr, Risikoindikatoren und Know Your Customer (KYC)-Daten, um Anomalien aufzudecken, die auf Geldwäscheschemata bei Correspondent Banking-Transaktionen schließen lassen. Die Einführung der Lösung begann im 4. Quartal 2019 und wird in den kommenden Monaten weltweit umgesetzt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Santander eine Version des Ermittlungszentrums von ThetaRay nutzen, das speziell für das Correspondent Banking entwickelt wurde. Die Plattform wird Santander den vollen Zugang zur Datenabstammung ermöglichen, um eine vollständig forensische Untersuchung durchzuführen und nachzuvollziehen, wie und warum die Algorithmen zu einer bestimmten Entscheidung kamen.

„Die Lösung von ThetaRay wird unsere Fähigkeit weiter verbessern, die frühesten Anzeichen von Geldwäsche zu erkennen und unbekannte Risiken aufzudecken", so Carlos Gutierrez, Global VP Global Transaction Banking CIB, Santander.

„Wir sind mit der Zusammenarbeit mit ThetaRay zufrieden. Dadurch dass wir Hand in Hand mit ihnen zusammenarbeiten, können wir ihre Lösung für unsere spezifische Anwendung anpassen, und wir haben uns auf eine Roadmap mit neuen Funktionalitäten geeinigt, die das Projekt bereichern werden", so Luis Pinedo, Global VP FCC Controls & Transformation, Santander.

Die störungs- und regelfreie Lösung von ThetaRay verwendet Machine-Learning-Algorithmen, um Anomalien in SWIFT- und KYC-Daten aufzudecken, die auf Geldwäsche hindeuten. Dies ermöglicht die schnelle Aufdeckung von Schemata und eine frühzeitige Behebung.

„Wir sind stolz darauf, dass ein allgemein so anerkanntes Finanzinstitut wie Banco Santander unsere AML-Lösung für das Correspondent Banking gewählt hat. Der jüngste Fortschritt in der Partnerschaftsabteilung gibt mir das Gefühl, dass Santander die beste Finanzplattform für eine Partnerschaft ist", so Mark Gazit, CEO von ThetaRay.

Abgesehen von dieser Anwendung für Correspondent Banking „hat die Strategic Digital Partnership der Santander-Einheit die Partnerschaft mit ThetaRay durch eine umfassende Vereinbarung gestärkt, die den Geschäftseinheiten der gesamten Gruppe helfen wird, die Einführung dieser bahnbrechenden Technologie für Geldwäschebekämpfung und Betrugsprävention zu beschleunigen", so Mario Aransay, Head of Santander InnoVentures Partnerships.

Informationen zu Banco Santander:

Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) ist eine führende Privat- und Geschäftsbank, die 1857 gegründet wurde und ihren Hauptsitz in Spanien hat. Sie verfügt über eine bedeutende Präsenz auf zehn Kernmärkten in Europa und Nord-, Zentral- und Südamerika und gehört, gemessen an der Marktkapitalisierung, zu den größten Banken der Welt. Sie verfolgt das Ziel, Menschen und Unternehmen auf einfache, persönliche und faire Weise zum Erfolg zu verhelfen. Die Bank ist eine verantwortungsbewusstere Bank, die eine Reihe von Verpflichtungen zur Unterstützung dieses Ziels eingegangen ist, darunter die Beschaffung von mehr als 120 Milliarden Euro an grünen Finanzierungen zwischen 2019 und 2025 sowie die finanzielle Stärkung von mehr als 10 Millionen Menschen im gleichen Zeitraum. Am Ende des ersten Quartals 2020 verfügte Banco Santander insgesamt über 1 Billion Euro, 146 Millionen Kunden (davon 21,3 Millionen treue und 38,3 Millionen digitale Kunden), 11.900 Filialen und 195.000 Mitarbeiter. Banco Santander erwirtschaftete im ersten Quartal 2020 einen zugrunde liegenden Gewinn von 1.977 Millionen Euro, was einem Anstieg von 1 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Informationen zu ThetaRay:

ThetaRay hilft Kunden in großen Finanzunternehmen, Cybersicherheitsabteilungen und kritischer Infrastruktur widerstandsfähiger zu werden und Geschäftschancen zu nutzen. Seine hochentwickelten Analytiklösungen arbeiten mit beispielloser Geschwindigkeit, Genauigkeit und im richtigen Maßstab, damit Kunden Risiken managen, Geldwäschevorgänge erkennen, Betrug oder Problemkredite sowie operative Probleme aufdecken und wertvolle neue Wachstumschancen wahrnehmen können. Wenn Sie mehr über ThetaRay erfahren möchten, besuchen Sie www.thetaray.com

