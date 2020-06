ThetaRay fornece ao Banco Santander uma solução contra a lavagem de dinheiro (AML) para bancos associados

NOVA YORK, 3 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A ThetaRay, líder no fornecimento de análise de big data baseada em IA, assinou um contrato sob o qual o Banco Santander utilizará a solução contra a lavagem de dinheiro (anti-money laundering - AML) da ThetaRay para bancos associados. O sistema analisará o tráfego do código SWIFT, indicadores de riscos e os dados do Conheça seu Cliente (Know Your Customer - KYC) para a detecção de anomalias indicativas de esquemas de lavagem de dinheiro em transações de bancos associados. O lançamento da solução foi iniciado no quarto trimestre de 2019 e será implementada globalmente durante os próximos meses.

Através da parceria, o Santander utilizará uma versão do centro de investigações da ThetaRay especialmente projetada para bancos associados. A plataforma proporcionará ao Santander o acesso total à sua linhagem de dados, possibilitando-lhe executar investigações forenses completas, assim como o rastreamento de como e porque os algoritmos chegaram a uma determinada decisão.

"A solução da ThetaRay aprimorará ainda mais nossa habilidade de detectar os primeiros sinais de lavagem de dinheiro e descobrir riscos originários desconhecidos", disse Carlos Gutierrez, vice-presidente global da área de banco corporativo e de investimentos (CIB) para transações globais do Santander.

"É um prazer trabalhar com a ThetaRay. Atuando conjuntamente, nós pudemos personalizar a solução para nosso uso específico e concordamos com um plano abrangendo as novas funcionalidades que virão para enriquecer o projeto", disse Luis Pinedo, vice-presidente global de controles e transformação de FCC (financial crime compliance) do Santander.

A solução inovadora e isenta de regras da ThetaRay usa os algoritmos de aprendizagem de máquina para a detecção de anomalias no código SWIFT e nos dados KYC que indicam a lavagem de dinheiro. Isto possibilita a descoberta rápida de manobras permitindo a reparação antecipada.

"É um orgulho que uma instituição financeira tão respeitada universalmente como o Banco Santander tenha escolhido nossa solução AML para bancos associados. O progresso recente com a unidade de parcerias me faz acreditar que o Santander seja a melhor plataforma financeira para trabalhar em colaboração", disse Mark Gazit, CEO da ThetaRay.

Além do uso nos bancos associados, "a parceria digital estratégica da unidade do Santander fortaleceu a parceria com a ThetaRay através de um acordo mais abrangente que ajudará as unidades operacionais do grupo a agilizar a adoção desta tecnologia inovadora nas áreas de soluções contra a lavagem de dinheiro e de prevenção de fraudes", disse Mario Aransay, diretor da Santander InnoVentures Partnerships.

Sobre o Banco Santander:

O Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), um dos principais bancos comerciais e de varejo, foi fundado em 1857 e está sediado na Espanha. Tem uma presença significativa em 10 mercados vitais na Europa e nas Américas, sendo um dos maiores bancos do mundo por capitalização de mercado. Sua meta é ajudar particulares e empresas a prosperarem de uma maneira simples, pessoal e justa. O Santander está desenvolvendo um banco mais responsável e assumiu inúmeros compromissos em apoio a este objetivo, incluindo a angariação de acima de 120 bilhões de euros em financiamento verde entre 2019 e 2025, além de empoderar financeiramente mais de 10 milhões de pessoas durante o mesmo período. No encerramento do primeiro trimestre de 2020, o Banco Santander registrou a quantia de um trilhão de euros em fundos totais, 146 milhões de clientes dos quais 21,3 milhões são leais e 38,3 milhões são digitais, 11.900 filiais e 195.000 funcionários. O Banco Santander registrou um lucro subjacente de 1.977 milhão de euros no primeiro trimestre de 2020, um aumento de 1% em comparação ao mesmo período no ano anterior.

Sobre a ThetaRay:

A ThetaRay dedica-se a ajudar clientes em organizações financeiras de grande porte, divisões de segurança cibernética e infraestrutura crítica a se tornarem mais resilientes e aproveitarem oportunidades. Suas soluções analíticas avançadas operam com uma velocidade, precisão e dimensão sem precedentes, capacitando os clientes a administrar riscos, detectar esquemas de lavagem de dinheiro, desvendar fraudes, revelar empréstimos incobráveis, descobrir problemas operacionais e expor oportunidades novas e valiosas de crescimento. Para mais informações sobre a ThetaRay acesse www.thetaray.com.

