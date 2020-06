ThetaRay fournit à Banco Santander une solution anti-blanchiment d'argent pour ses activités de correspondant bancaire

La plate-forme basée sur l'intelligence artificielle (IA) améliorera la détection des risques de blanchiment d'argent

NEW YORK, 3 juin 2020 /PRNewswire/ -- ThetaRay, l'un des principaux fournisseurs d'analyses de Big Data basées sur l'IA, et Banco Santander ont signé un accord relatif à l'utilisation de la solution anti-blanchiment d'argent de ThetaRay pour les activités de correspondant bancaire de Banco Santander. Le système analysera le trafic SWIFT, les indicateurs de risque et les données relatives à la connaissance du client (Know Your Customer ou KYC) pour détecter les anomalies caractéristiques de tentatives de blanchiment d'argent au sein des transactions de correspondance bancaire. La mise en œuvre de la solution a débuté au quatrième trimestre de 2019 et sera appliquée à l'échelle mondiale au cours des prochains mois.

Dans le cadre de ce partenariat, Santander utilisera une version du Centre d'investigation de ThetaRay spécialement conçue pour ses activités de correspondant bancaire. La plate-forme offrira à Santander un accès complet à l'origine des données afin de lui permettre de mener une enquête complète et de savoir comment et pourquoi les algorithmes ont pris une décision donnée.

« La solution de ThetaRay améliorera notre capacité à détecter les premiers signes de blanchiment d'argent et à découvrir des risques inconnus liés aux origines des données. », a déclaré Carlos Gutierrez, vice-président mondial, Transactions bancaires mondiales, Banque de financement et d'investissement, Santander.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Thetaray. En travaillant main dans la main, nous avons pu adapter leur solution à nos besoins spécifiques. Nous nous sommes mis d'accord sur une feuille de route et de nouvelles fonctionnalités viendront enrichir le projet. », a déclaré Luis Pinedo, vice-président mondial, Transformation et Contrôles de la Federal Communications Commission, Santander.

La solution révolutionnaire et libre de ThetaRay fait appel à des algorithmes d'apprentissage automatique pour identifier les anomalies au sein des données SWIFT et KYC indiquant un risque de blanchiment d'argent. Elle permet la découverte rapide de procédés malhonnêtes et permet une intervention précoce.

« Nous sommes fiers qu'une institution financière aussi universellement respectée que la Santander Bank ait choisi notre solution anti-blanchiment d'argent pour ses activités de correspondant bancaire. Les récents progrès effectués au sein de la division des Partenariats me confortent dans l'idée que Santander est la meilleure plate-forme financière avec laquelle travailler. », a déclaré Mark Gazit, le PDG de ThetaRay.

Outre la mise en place de cette solution pour les activités de correspondance bancaire, « [l]a division Partenariats numériques stratégiques de Santander a renforcé le partenariat avec ThetaRay via un accord plus large qui aidera les divisions commerciales de l'ensemble du groupe à accélérer l'adoption de cette technologie révolutionnaire dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la prévention de la fraude. », a déclaré Mario Aransay, responsable des partenariats InnoVentures, Santander.

À propos de Banco Santander :

Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) est une banque de détail et commerciale de premier plan, fondée en 1857 et basée en Espagne. Elle maintient une présence significative au sein de 10 marchés principaux en Europe et sur le continent américain et est l'une des plus grandes banques au monde en termes de capitalisation boursière. Son objectif consiste à aider les personnes et les entreprises à prospérer de manière simple, personnelle et équitable. Santander crée une banque plus responsable et a pris un certain nombre d'engagements pour y parvenir, notamment la levée de plus de 120 milliards d'euros de financement vert entre 2019 et 2025, ainsi que l'autonomisation financière de plus de 10 millions de personnes au cours de la même période. À la fin du premier trimestre de 2020, Banco Santander comptait un trillion d'euros de fonds totaux, 146 millions de clients, dont 21,3 millions de clients fidèles et 38,3 millions de clients numériques, 11 900 agences et 195 000 employés. Banco Santander a réalisé un bénéfice sous-jacent de 1 977 millions d'euros au premier trimestre de 2020, soit une augmentation de 1 % par rapport à la même période l'année dernière.

À propos de ThetaRay :

ThetaRay a pour mission d'aider les clients des grandes organisations financières, des services de cybersécurité et des infrastructures essentielles à devenir plus résilients et à saisir les opportunités qui se présentent à eux. Ses solutions analytiques avancées fonctionnent à une vitesse, une précision et une échelle sans précédent et permettent aux clients de gérer les risques, de détecter les mécanismes de blanchiment d'argent, d'identifier les fraudes, de mettre en évidence les créances douteuses, de découvrir les problèmes opérationnels et de révéler de précieuses nouvelles opportunités de croissance. Pour en savoir plus sur ThetaRay, veuillez consulter le site www.thetaray.com.

CONTACT : Mark Prindle, Fusion PR, [email protected], 646-452-7109

SOURCE ThetaRay