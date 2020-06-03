ThetaRay предоставляет Banco Santander решение для противодействия отмыванию денег

Платформа на базе технологий ИИ повышает эффективность детекции рисков отмывания денег

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 4 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания ThetaRay, ведущий провайдер решений для аналитики больших данных на баззе ИИ, и Banco Santander заключили соглашение об использовании разработанной ThetaRay системы противодействия отмыванию денег (AML). Система будет анализировать все SWIFT-операции, индикаторы риска и данные анализа клиентской информации для выявления аномальных операций, указывающих на схемы отмывания денег. Процесс внедрения данной системы был запущен еще в четвертом квартале текущего года, а в ближайшее время доступ планируется предоставить клиентам по всему земному шару.

Это партнерство открывает Santander доступ к версии ThetaRay Investigation Center, разработанной специально для банковской деятельности. Платформа предоставит Santader полный доступ к массивам данных, обеспечивая возможность проведения комплексных экспертиз, а также позволяя отслеживать алгоритмы принятия конкретных решений.

"Разработка от TheraRay расширяет наши возможности выявлять операции отмывания денег на ранних этапах и выявлять ранее неизвестные риски", - поделился международный вице-президент по вопросам CIB банковских операций Santander Карлос Гутиерес (Carlos Guierrez).

"Нас вполне устраивает деятельность Thetaray. Сотрудничая с их командой, мы смогли адаптировать партнерское решение с нашим специфическим потребностям и согласовали внедрение новых функций, заметно расширяющих возможности этого проекта", - прокомментировал вице-президент по вопросам управления и преобразования FCCSantander Луис Пиньедо (Luis Pinedo).

Инновационное и децентрализованное решение от ThetaRay позволяет использовать алгоритмы машинного обучения для выявления аномалий в данных SWIFT и KYC, указывающие на попытки отмывания денег. Это позволяет оперативно выявлять схемы и предотвращать возможный ущерб.

"Для нас большая честь, что столь повсеместно уважаемое учреждение, как Santander Bank, выбрало решение AML для предотвращения банковских операций по отмыванию денег. Прогресс, демонстрируемый в последнее время группой по партнерским связям, вселяет в меня уверенность, что Santander - это лучшая финансовая платформа для сотрудничества", - отметил генеральный директор TheraRay Марк Гейзит (Mark Gazit).

Кроме применения в корреспондентском банкинге, "взаимодействие подразделения Santander по стратегическим цифровым партнерствам с компанией ThetaRay посредством нашего расширенного соглашения поможет филиалам группы ускорить внедрение революционных технологий в сфере отмывания денег и профилактики финансового мошенничества", - добавил глава Santander InnoVentures Partnerships Марио Аранси (Mario Aransay).

О компании Banco Santander:

Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) - ведущий розничный и коммерческий банк Испании, основанный в 1857 году. Учреждение, присутствующее на 10 ключевых рынках Европы и Америки, входит в число крупнейших банков мира по размерам рыночной капитализации. Основная цель компании - содействовать справедливому и личностному процветанию людей и бизнеса. Santander стремится создавать ответственное финансовое учреждение и за годы своего существования не раз оказывала поддержку этому начинанию, передавая свыше 120 млн евро на нужды строительства "зеленой" инфраструктуры в период с 2019 по 2025 гг., а также предоставила финансовую поддержку 10 млн людей. По состоянию на конец первого квартала 2019 года Banco Santander располагает общими средствами в размере одного триллиона евро 146 миллионами клиентов, 2,3 миллиона из которых являются постоянными пользователями банковских услуг, а 38,3 млн являются клиентами цифровых сервисов. В распоряжении компании также находятся 11 900 филиалов и 195 000 сотрудников. Базовая прибыль Banco Santander за первый квартал текущего года составила 1 977 млн евро, что на 1% больше, чем годом раннее.

О компании ThetaRay:

ThetaRay помогает своим клиентам из крупных финансовых организаций, подразделений кибербезопасности и критической инфраструктуры становиться более устойчивыми и способными оперативно использовать открывающиеся возможности. Передовые операционные решения компании демонстрируют беспрецедентную скорость работы, высокую точность и колоссальный масштаб, позволяя пользователям управлять рисками, выявлять схемы отмывания денег, обнаруживать факты мошенничества и безнадежные займы, раскрывать неизвестные ранее операционные расходы и ценные новые возможности. Больше информации о ThetaRay см. на www.thetaray.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Марк Приндл (Mark Prindle), Fusion PR, [email protected] , 646-452-7109

SOURCE ThetaRay