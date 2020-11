Think Bigger Capital lance son premier fonds d'une taille cible de 30 M€

Le Fonds est une filiale de Demium et est couvert à 78 %

MADRID, 14 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Think Bigger Capital, la société de gestion d'actifs de Demium, annonce le lancement de son premier fonds (TBF I), dont la taille cible est de 30 millions d'euros et qui met l'accent sur des investissements dans les entreprises de technologie et d'innovation en Europe.

Le Fonds investit au moins 100 000 € de financement de prédémarrage pour une participation en capital dans chaque entreprise qui termine le programme d'incubation de Demium et qui est sélectionnée par le comité d'investissement. Les critères de sélection du gérant des actifs diffèrent de ceux de Demium Startups.

Les équipes sélectionnées bénéficieront d'un encadrement et d'une assistance dans le cadre de leur projet afin de les préparer au mieux à être admissible à un investissement de prédémarrage de la société de gestion d'actifs de Demium.

Actuellement, la société a collecté 78 % du montant de la taille cible du Fonds. Parmi les investisseurs les plus importants, citons Fond-ICO Global, le premier « fonds des fonds » de capital-risque public d'Espagne, et le programme de fonds de l'IVF (Institute Valencià de Finances) pour les startups à forte croissance basées sur les technologies de l'information et de la communication (avec la participation du FEDER – Fonds européen de développement régional). Le Fonds compte également sur plusieurs groupes d'investisseurs espagnols et européens parmi ses partenaires. Le fonds de partenaires de Demium prévoit investir 100 000 euros dans 150 startups et réserve 37,5 % supplémentaires du fonds à des investissements de suivi.

La société de gestion d'actifs est dirigée par Alvaro Villacorta. Avant d'occuper ces fonctions, M. Villacorta a fondé et dirigé Food Messenger, une société de livraison de nourriture acquise par Rocket Internet en 2015. Il s'est joint à l'équipe de Demium en 2017 et occupait jusqu'à récemment le poste de vice-président du service Incubation. Les autres membres du conseil d'administration sont Luis Martinez-Curt, Nicolás Gerardi et Santiago Reyna. Par ailleurs, Jorge Dobon, le fondateur et directeur exécutif de Demium, siège au comité d'investissement du Fonds.

Collecter des fonds pour TBC I constitue la première étape de la stratégie de l'entreprise visant à réunir une famille de fonds régionaux pour investir dans des startups en Espagne, au Portugal, en Grèce et en Europe de l'Est.

À propos de Think Bigger Capital

Think Bigger Capital S.G.E.I.C, filiale de Demium, est une société espagnole de capital-risque basée en Espagne (approuvée par l'autorité boursière espagnole CNMV, sous le numéro d'inscription au registre 163). Sa mission est d'aider à créer des entreprises prospères avec les entrepreneurs les plus talentueux au monde.

À propos de Demium

Demium est un créateur de startups international actuellement basé à Valence, Madrid, Barcelone, Malaga, Lisbonne, Kiev, Varsovie et Athènes. L'entreprise crée les startups à partir de zéro, ce qui signifie qu'elle travaille avec des entrepreneurs en herbe avant même qu'ils aient formulé une idée, et encore moins qu'ils en aient lancé une.

