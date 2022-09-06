Thoma Bravo расширяет международное присутствие с открытием представительства в Лондоне

Ирина Хеммерс станет партнером компании Thoma Bravo и возглавит ее лондонский офис

САН-ФРАНЦИСКО и ЛОНДОН, 6 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Thoma Bravo, одна из ведущих инвестиционных компаний в сфере программного обеспечения, сегодня объявила о расширении своего присутствия на международном рынке с открытием представительства в Лондоне. Лондонский офис Thoma Bravo дополнит существующие офисы компании в Сан-Франциско, Чикаго и Майами, каждый из которых в последнее время переживает колоссальный рост.

В рамках этого расширения Ирина Хеммерс (Irina Hemmers) станет партнером компании Thoma Bravo и возглавит ее представительство в Лондоне с целью его развития и углубления присутствия компании на европейском рынке. Лондонское представительство будет служить центром продаж компании в Великобритании и Европе и позволит Thoma Bravo получить дополнительный доступ к обширной экосистеме инновационных и быстрорастущих компаний-разработчиков программного обеспечения и технологий.

«Европа входит в число важнейших рынков для роста компании Thoma Bravo, а открытие представительства в Лондоне представляет собой существенный шаг вперед с точки зрения потенциального сотрудничества с некоторыми из лучших в мире производителей программного обеспечения в рамках дальнейшего расширения нашей международной инвестиционной стратегии, — заявил основатель и управляющий партнер компании Thoma Bravo Орландо Браво (Orlando Bravo). — Я рад приветствовать Ирину в компании, и я уверен, что ее обширный опыт инвестирования и руководства поможет в развитии нашего международного присутствия».

Г-жа Хеммерс ранее работала в Inflexion Private Equity, где она возглавляла команду по инвестициям в технологические компании в качестве партнера и руководителя отдела технологий. До этого она была партнером в Apax Partners. Г-жа Хеммерс получила степень бакалавра делового администрирования и управления в Тулейнском университете, степень магистра международных экономических и деловых исследований в Университете Леопольда-Франца в Инсбруке и степень магистра экономики в Гарвардской школе Кеннеди.

О компании Thoma Bravo

Thoma Bravo — одна из крупнейших в мире частных инвестиционных компаний, управляющая активами стоимостью более 122 млрд долларов США по состоянию на 30 июня 2022 года. Thoma Bravo инвестирует в ориентированные на рост инновационные компании, работающие в сфере программного обеспечения и технологий. Используя свой обширный опыт и хорошо зарекомендовавшие себя стратегические и операционные возможности, Thoma Bravo сотрудничает с компаниями из своего инвестиционного портфеля в целях внедрения передовых методов работы, стимулирования роста и реализации инициатив по приобретению активов, направленных на ускорение роста доходов и прибылей. За последние 20 лет Thoma Bravo инвестировала в более чем 380 компаний, стоимость которых превышает 190 млрд долларов. Компания имеет представительства в Чикаго, Майами и Сан-Франциско. Более подробная информация представлена на сайте www.thomabravo.com.

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