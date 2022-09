Thoma Bravo rozširuje svoje medzinárodné pôsobenie otvorením londýnskej pobočky

Irina Hemmers sa stala partnerkou spoločnosti Thoma Bravo a povedie londýnsku pobočku

SAN FRANCISCO a LONDÝN, 6. septembra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Thoma Bravo, popredná softvérová investičná firma, dnes oznámila, že otvorením pobočky v Londýne rozšíri svoju pôsobnosť na medzinárodnej úrovni. Londýnska pobočka Thoma Bravo sa pripojí k existujúcim pobočkám firmy v San Franciscu, Chicagu a Miami, ktoré v poslednom období zaznamenali obrovský rast.

V rámci tejto expanzie sa Irina Hemmers pripojí k spoločnosti Thoma Bravo ako partnerka, aby viedla a rozvíjala londýnsku pobočku a pomohla prehĺbiť pôsobenie firmy v celej Európe. Londýnska pobočka bude slúžiť ako centrum firmy pre britské a európske transakcie a umožní spoločnosti Thoma Bravo ďalší prístup k bohatému ekosystému inovatívnych a rýchlo rastúcich softvérových a technologických spoločností v regióne.

„Európa je pre rast spoločnosti Thoma Bravo kľúčovým trhom a otvorenie londýnskej pobočky predstavuje pre nás významný krok vpred v možnosti spolupracovať s najlepšími softvérovými spoločnosťami na svete, keďže pokračujeme v rozširovaní našej investičnej stratégie na celom svete," povedal Orlando Bravo, zakladateľ a riadiaci partner spoločnosti Thoma Bravo. „Som rád, že môžem Irinu privítať vo firme, a som presvedčený, že jej rozsiahle skúsenosti s investovaním a riadením pomôžu urýchliť naše medzinárodné pôsobenie."

Irina Hemmers prichádza zo spoločnosti Inflexion Private Equity, kde viedla tím technologických investícií ako partnerka a vedúca technologického oddelenia. Predtým bola partnerkou spoločnosti Apax Partners. Pani Hemmers získala bakalársky titul v odbore Obchodná administratíva a manažment na Tulane University, magisterský titul v odbore Medzinárodná ekonomika a obchod na Leopold-Franzens Universität Innsbruck a titul MPA v odbore ekonómia na Harvard Kennedy School.

O spoločnosti Thoma Bravo

Thoma Bravo je jednou z najväčších súkromných kapitálových spoločností na svete, ktorá k 30. júnu 2022 spravovala aktíva v hodnote viac ako 122 miliárd USD. Spoločnosť investuje do inovatívnych spoločností orientovaných na rast, ktoré pôsobia v oblasti softvéru a technológií. Spoločnosť Thoma Bravo, využívajúc hlboké znalosti firmy z odvetvia a osvedčené strategické a prevádzkové schopnosti, spolupracuje so svojimi portfóliovými spoločnosťami pri zavádzaní osvedčených prevádzkových postupov, podpore iniciatív rastu a akvizíciách zameraných na zrýchlenie príjmov a ziskov. Za posledných 20 rokov firma získala alebo investovala do viac ako 380 spoločností, ktorých hodnota predstavuje viac ako 190 miliárd dolárov. Firma má pobočky v Chicagu, Miami a San Franciscu. Viac informácií nájdete na stránkach www.thomabravo.com.

