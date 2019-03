THOMAS SABO debuta en el sector óptico con su primera colección Eyewear

LAUF AN DER PEGNITZ, Alemania, 28 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- THOMAS SABO se lanza a un nuevo reto. La prestigiosa marca alemana de joyería y relojería traslada por primera vez sus inconfundibles señas de identidad a una línea propia de gafas de sol. Apostando por un exclusivo diseño, una gran comodidad y altos estándares de calidad, THOMAS SABO transforma una cuidada selección de clásicos modelos de gafas en contundentes lecciones de estilo. La colección se estrena con 16 modelos, disponibles en 48 colores distintos, así como 12 gafas de sol con cristales polarizados y cuatro cadenas para gafas.

El instinto innato por el diseño se traduce en propuestas dotadas de icónicos detalles, así como llamativas creaciones en metal. Las seis líneas de gafas de sol –HARRISON, JOHNNY, JAMES, MARLON, ROMY y MIA– recuperan el encanto retro de modelos al estilo aviador o pantos o recurren a las formas redondas o trapezoidales. Para el verano del 2019 THOMAS SABO apuesta en sus modelos Eyewear por un mix de metal y acetato de actualidad, las monturas de tamaño generoso, sorprendentes looks monocromáticos y una paleta de colores inspirada en el nácar y gemas como el cuarzo rosa y el cuarzo ahumado. En todos los modelos se plasma el lenguaje estilístico de la colección de joyas Sterling Silver de THOMAS SABO. Motivos tan populares como las calaveras, las cruces o la flor de lis se retoman en la colección Eyewear, junto a relieves y gofrados de inspiración geométrica, adornos de aires vintage, así como bisagras y remaches tridimensionales de gran exquisitez.

Las gafas de sol están todas dotadas de cristales de primera calidad, algunos de ellos polarizados, que abarcan desde desenfadados estilos monocolores hasta carismáticos degradados, así como variantes de espejo con un nítido brillo metálico. Acompañadas de cadenas a juego, permiten realzar aún más la propia personalidad. Con su look unisex, sus aires decididos y un excelente filtro UV, la colección Eyewear de THOMAS SABO pasa a ampliar la vasta gama de productos de THOMAS SABO.

Las gafas de sol y las cadenas para gafas de la nueva colección Eyewear de THOMAS SABO se ponen a la venta a principios de mayo del 2019 en tiendas y espacios THOMAS SABO seleccionados, en la tienda online de www.thomassabo.com , así como en ciertos partners especializados.

Sobre THOMAS SABO

THOMAS SABO es una empresa de presencia internacional, situada a la cabeza del segmento de joyería, relojes y accesorios, que diseña y comercializa productos de estilo de vida para hombres y mujeres. La empresa, fundada en 1984 por Thomas Sabo en el sur de Alemania en Lauf an der Pegnitz, cuenta con 300 tiendas propias repartidas por los cinco continentes y cerca de 1.800 empleados. En el emplazamiento original THOMAS SABO da trabajo a unas 500 personas. THOMAS SABO coopera adems en todo el mundo con cerca de 2.800 socios comerciales, así como con las principales líneas aéreas y de cruceros.

