THOMAS SABO enchante Noël avec ses bijoux célestes

Quiconque souhaite une idée originale pour faire plaisir, mise sur les boucles d'oreilles réalisées à la main en forme d'étoile et de lune, une jolie bague statement ou le mystérieux pendentif à l'effigie d'une licorn - Le cadeau mystique par excellence. Mais ces bijoux ne sont pas seulement un somptueux présent : avec leur style victorien, ils donnent un cachet particulier à n'importe quelle tenue, même combinés à d'autres créations THOMAS SABO.

Pour tous ceux désireux de clamer leur amour avec un cadeau encore plus éloquent, un Charm ange en forme de cœur sera offert dès le 15 novembre pour tout achat de l'exclusif bracelet à breloques Generation Charm Club. Le modèle entièrement garni avec cinq autres Charms sera proposé à un prix réduit intéressant.

Ces bijoux de rêve en argent sterling 925 sont disponibles dans tous les points de vente et espaces « shop in shop » THOMAS SABO, dans la boutique en ligne sur http://www.thomassabo.com ainsi que chez les partenaires sélectionnés.

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est à l'échelle internationale une entreprise leader dans le segment des bijoux, montres et accessoires, qui conçoit et commercialise des produits lifestyle pour femme et homme. Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, en Allemagne du Sud, l'entreprise est présente sur les cinq continents avec son propre réseau de 300 boutiques et compte quelques 1 860 salariés. À son siège social, THOMAS SABO emploie près de 490 collaborateurs. De plus, THOMAS SABO coopère dans le monde entier avec environ 2 800 partenaires commerciaux ainsi qu'avec les plus grandes compagnies aériennes et les leaders sur le marché des croisières.

