THOMAS SABO får certifiering av Responsible Jewellery Council

LAUF AN DER PEGNITZ, Tyskland, 28 oktober, 2021 /PRNewswire/ -- THOMAS SABO är certifierad medlem i Responsible Jewellery Council (RJC). Därmed visar det internationella smyckesmärket sitt medvetande om moraliska grundvärden samt en miljövänlig företagspolicy som värnar mänskliga rättigheter. Företaget THOMAS SABOs samtliga affärsrutiner – från leveranskedjor till egna butiker och det centrala högkvarterets driftprocesser – kontrollerades i förväg genom en oberoende, extern kvalitetsrevision enligt standarderna för RJC:s uppförandekod (RJC Code of Practices 2019).

Dr. Gunnar Binder, CEO på THOMAS SABO, bekräftar: "Certifieringen kastar ljus på vårt ansvar och vår respekt för samhälle och miljö som del av vårt företagsmässiga handlande enligt OECD:s internationella normer. Det gäller för samarbetet med affärspartner och i framtiden i ännu högre grad i relationen till våra kunder – och bland dessa i synnerhet yngre generationer – och är en kompass för alla medarbetare."

THOMAS SABO är ett disciplinövergripande starkt företag i branschen och representerat i över 70 länder i hela världen och med certifieringen ansluter det sig till andra ledande företag inom smyckes- och klockindustrin. THOMAS SABO som etablerades 1984 designar och marknadsför i dag i samarbete med ledande leverantörer inom smyckes- och klockindustrin runt 3 000 produkter.

Mer information hittar du på https://unternehmen.thomassabo.com/responsibility-en.html.

Picture is available at AP Images (http://www.apimages.com)

Om THOMAS SABO

THOMAS SABO är ett av världens ledande smyckesföretag och erbjuder sina mångsidiga produkter via selektiv och högkvalitativ multikanalförsäljning. Förutom huvudsegmentet bestående av noggrant handarbetade smycken i 925 sterlingsilver designar och säljer THOMAS SABO även klockor (sedan 2009) och solglasögon (sedan 2019). Företaget etablerades 1984 av Thomas Sabo i Lauf an der Pegnitz i södra Tyskland och är representerat i mer än 70 länder över hela världen med egna flaggskeppsbutiker och försäljningsställen samt via grossistpartner och den globala webbshopen www.thomassabo.com.

Press contact

THOMAS SABO GmbH & Co. KG

Andreas Freitag

Head of Global PR & Communications

+49912397150

[email protected] |



https://www.facebook.com/ThomasSaboScandinavia

http://instagram.com/thomassabo

http://twitter.com/THOMASSABO

https://www.youtube.com/user/ThomasSaboOfficial

SOURCE THOMAS SABO GmbH & Co.KG