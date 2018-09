THOMAS SABO lancement de sa premiere collection de montres automatiques

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/748124/THOMAS_SABO_Watches.jpg )



Le boîtier et le bracelet des nouveaux garde-temps Rebel Automatic Skulleton affichent une esthétique puissante et sont inspirés de l'ADN inimitable de la ligne de bijoux pour homme Rebel at heart de THOMAS SABO. Huit têtes de mort argentées, intégrées dans la lunette en acier, subliment ces montres d'une touche rebelle. Quant au cadran transparent, il est l'élément clé qui fait la force du design puisqu'il offre une vue fascinante sur le mouvement squelette Miyota à remontage automatique. Une autre pointe d'originalité absolument inédite est le verre savamment intégré dans le fond du boîtier qui reprend la forme de l'iconique tête de mort THOMAS SABO et laisse transparaître le mouvement des deux côtés de la montre.

La série comprend cinq modèles différents dans les couleurs noir, argent et or avec un bracelet en acier ou en cuir, en vente exclusivement dans les points de vente THOMAS SABO et dans la boutique en ligne sur http://www.thomassabo.com.

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est à l'échelle internationale une entreprise leader dans le segment des bijoux, montres et accessoires, qui conçoit et commercialise des produits lifestyle pour femme et homme. Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, en Allemagne du Sud, l'entreprise est présente sur les cinq continents avec son propre réseau de 300 boutiques et compte quelques 1 860 salariés. À son siège social, THOMAS SABO emploie près de 490 collaborateurs. De plus, THOMAS SABO coopère dans le monde entier avec environ 2 800 partenaires commerciaux ainsi qu'avec les plus grandes compagnies aériennes et les leaders sur le marché des croisières.

