THOMAS SABO soutient The European Nature Trust (TENT) avec sa nouvelle collection Rebel at heart « Elements of Nature »

Inspirée de la force des quatre éléments, la collection « Elements of Nature » de bijoux pour hommes évoque la soif d'aventure et l'attachement à la nature. THOMAS SABO interprète l'eau, le feu, l'air et la terre, et les signes astrologiques associés à travers des bijoux géométriques et minutieusement ouvragés à la main, élaborés tels des talismans destinés à accompagner l'homme qui les porte. Pendentifs très visuels à l'allure d'une boussole, chevalières masculines ou bracelets à breloques, peu importe… Les créations en argent sterling 925 se distinguent par leurs détails exclusifs tels qu'un remarquable look bicolore à dorure 18 carats ainsi que des applications de pierres serties à la main.

« TENT représente la nature pure et sauvage ainsi que l'esprit d'aventure incarné par nos bijoux Rebel at heart. Avec cette collaboration, nous souhaitons apporter notre contribution au soutien de projets durables et à long terme de protection de la nature et des animaux que nous estimons être absolument essentiels », confie Thomas Sabo, dirigeant fondateur de l'entreprise éponyme de distribution de bijoux.

Paul Lister, fondateur et responsable de TENT, souligne : « Ensemble avec THOMAS SABO, nous pouvons toucher beaucoup de monde et joindre un grand nombre de personnes à nos projets. En tant que pionnier soucieux pour l'avenir de faire le bien en œuvrant pour un tourisme durable, TENT propose, entre autres, des voyages dans les régions sauvages et authentiques de l'Europe. »

Guidé par le souci de protéger et de préserver la nature sauvage et la biodiversité en Europe, TENT est un organisme de bienfaisance sis en Grande-Bretagne dont l'objectif est de connecter les gens à la nature grâce à des « voyages aventure » ainsi que des coproductions de documentaires et d'événements. THOMAS SABO se mobilise pour sa part depuis déjà plusieurs années à des fins caritatives. Créée en 2007, la Fondation THOMAS SABO présidée par Thomas Sabo et son fils Santiago soutient les enfants défavorisés et leurs familles. Son activité se concentre sur des organismes de formation socioculturels en Allemagne, dans la région de Nuremberg, mais aussi en Colombie. C'est récemment, en décembre 2020, avec l'édition limitée du pendentif koala, qu'a été lancé un bijou dont une partie des recettes réalisées est reversée à Wires, l'organisation australienne de protection des koalas.

La collection « Elements of Nature » est disponible dans le monde entier à partir du 15 mars 2021 dans les boutiques et espaces « shop in shop THOMAS SABO ainsi que dans la boutique en ligne sur www.thomassabo.com.

Des photos sont mises à disposition ici en téléchargement pour un usage rédactionnel : https://nextcloud.thomassabo.com/s/937SaED8CzdBanb

@thomassabo_rebelatheart #thomassabo #rebelatheartbyTS

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est une entreprise internationale leader sur le marché de la bijouterie qui propose ses créations variées par des stratégies multicanal de distribution sélective et haut de gamme. Au-delà du segment clé des bijoux en argent sterling 925 minutieusement travaillés à la main, THOMAS SABO conçoit et commercialise des montres (depuis 2009) et des lunettes de soleil (depuis 2019). Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, en Allemagne du Sud, l'enseigne éponyme est représentée dans plus de 70 pays à travers le monde avec ses flagships et points de vente multimarques, par le bais de partenaires revendeurs et grâce à la boutique en ligne sur www.thomassabo.com avec son offre globale. Depuis septembre 2019, THOMAS SABO étend en outre son champ d'action en Allemagne et en Autriche avec des événements exclusifs de shopping privé dans le contexte de la vente directe.

À propos de TENT

TENT est un organisme de bienfaisance indépendant, enregistré en Angleterre sous le numéro 1091283 et réglementé par la Charity Commission. Son siège social est à Londres, 44 Welbeck Street, W1G 8DY. The European Nature Trust (TENT) crée des expériences de voyage uniques qui rapprochent les gens de la nature sauvage, elle recueille aussi des fonds pour des projets de protection de la nature et de la faune sauvage sur tout le continent. Avec moins de 3 % des dons mondiaux au profit de la cause environnementale, le potentiel de croissance reste important. La nature encore intacte est essentielle puisque c'est elle qui nous fournit les services écosystémiques, depuis l'air que nous respirons jusqu'à l'eau que nous buvons, en passant par les sols qui produisent notre nourriture. Il a par ailleurs été prouvé que passer du temps dans la nature réduit le stress en plus de s'avérer bénéfique à notre santé mentale et physique.

