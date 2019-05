ThomasLloyd lance le premier fonds public d'infrastructures à capital variable et signe une convention de distribution de fonds mondiaux avec Allfunds

LONDRES et ZURICH, 16 mai 2019 /PRNewswire/ -- La société globale d'investissement et de conseil ThomasLloyd a annoncé qu'elle coopérait avec Allfunds, l'un des plus importants distributeurs mondiaux de fonds d'investissements. Suite à la signature d'une convention cadre globale liée à l'ensemble de fonds ThomasLloyd au début de cette année, le Sustainable Infrastructure Income Fund (SIIF) SICAV de ThomasLloyd est désormais accessible à partir de la plateforme de fonds en architecture ouverte Allfunds.

Le nouveau fonds Alternative Investment Fund (AIF) à capital variable est domicilié au Luxembourg et est structuré sous forme de SICAV SA (OPC partie II) et est soumis au régime dépositaire de la directive OPVCM V. Le SIIF représente le premier fonds d'infrastructures public entièrement régulé, à capital variable et est disponible dans 26 classes d'actions dédiées pour les investisseurs de détail et institutionnels. Les options comprennent un choix de neuf devises disponibles sous forme d'actions de capitalisation ou de distribution.

Le Fonds investit directement dans des actifs infrastructurels non cotés en bourse dans le domaine de l'énergie renouvelable, des services publics, du transport, des infrastructures sociales et des communications avec une priorité géographique sur la région Asie-Pacifique ; il applique les principes d'investissement socialement responsable (SRI) tout en réduisant les risques d'investissement grâce à une diversification entre différents pays, secteurs, technologies et styles d'investissement. Autorisé à être négocié dans toute l'Europe et dans un certain nombre d'autres pays à travers le monde, SIIF offre aux investisseurs un accès pratique, direct et instantané à une classe d'actifs particulièrement attractive.

La stratégie d'investissement entièrement tournée sur l'impact (« Pure Play-Impact-Investing-Strategie ») de ThomasLloyd repose sur un processus primé à l'international et s'adresse à un nombre croissant d'investisseurs mondiaux recherchant un investissement en capital dont l'impact écologique et social positif est garanti, en plus de son objectif économique. Le Fonds offre aux investisseurs privés et professionnels un accès inédit à une classe d'actifs qui n'était accessible auparavant qu'à un petit nombre d'investisseurs institutionnels à l'échelle mondiale possédant une vaste expérience interne dans ce secteur. Depuis le lancement du portefeuille en janvier 2011, la stratégie d'investissement a enregistré des taux de retours annuels à deux chiffres tout en présentant une volatilité faible.

Le président et CEO du groupe de ThomasLlyod, Michael Sieg, a commenté : « En offrant notre AIF à capital variable sur la plateforme globale de fonds Allfunds, nous créons une situation gagnant-gagnant. En investissant avec ThomasLloyd, un partenaire accrédité de l'IFC, les investisseurs institutionnels et privés peuvent bénéficier de notre expertise en investissements dans la classe d'actifs évolutive d'infrastructure et l'ajouter de manière substantielle à leurs quotas ESG dans leurs portefeuilles d'investissements. En même temps, ThomasLloyd renforce sensiblement son rayon d'action en rejoignant ce réseau global puissant. »

À propos de Allfunds

Le groupe Allfunds offre des solutions de fonds intégrées (opérationnel, analyse et information). Créé en 2000, Allfunds administre actuellement plus de 370 milliards d'euros d'actifs et propose environ 64 000 fonds issus de 1 200 gestionnaires de fonds. Allfunds est présent en Espagne, Italie, Royaume-Uni, Chili, EAU, Suisse, Colombie, Luxembourg, Singapour et à Sao Paolo et a plus de 610 clients institutionnels, parmi lesquels des grandes banques commerciales, des sociétés d'assurances, des gestionnaires de fonds, des supermarchés financiers, des courtiers internationaux et des sociétés spécialisées dans 45 pays différents. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.allfundsbank.com.

À propos de ThomasLloyd Group

ThomasLloyd Group opère à l'échelle mondiale dans les activités d'investissement et de conseil, et se consacre entièrement au secteur des infrastructures en Asie. La société est basée à Londres et Zurich ainsi que dans 15 autres lieux dans 12 pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Les services qu'elle fournit couvrent la levée de capitaux, les fusions et acquisition ainsi que les finances institutionnelles à destination des entreprises privées et cotées en bourse, le financement et la gestion de projets pour des développements de projets, le conseil en investissement, la gestion de patrimoine et les fonds des investisseurs privés et institutionnels. ThomasLloyd Group compte plus de 250 employés et gère actuellement des actifs représentant près de 3,5 milliards de dollars US. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.thomas-lloyd.com.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

ThomasLloyd Group

Press/Communication

Téléphone +49(0)89-599-890-313

Fax +49(0)89-599-890-323

public.relations@thomas-lloyd.com

www.thomas-lloyd.com

Related Links

http://www.thomas-lloyd.com



SOURCE ThomasLloyd Global Asset Management GmbH