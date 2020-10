Thousand Cities Strategic Algorithms (TCSA) se penche sur les préoccupations économiques post-pandémiques lors de la réunion du FMI et de la Banque mondiale du RBWC, grâce à une solution macroéconomique révolutionnaire fondée sur les données

Les réunions automnales du FMI et de la Banque mondiale, qui durent une semaine, ont attiré des représentants des autorités des banques centrales mondiales, comme le statisticien en chef de la Bank of International Settlements, ainsi que des gouverneurs de banques centrales et des représentants du Japon, du Canada, de Singapour, de l'Espagne, de République tchèque, d'Arménie, d'Afrique du Sud, du Brésil, du Mexique et du Pérou. Les participants ont discuté de l'importance croissante de l'élaboration de politiques axées sur les données après la pandémie et ont partagé leur vision du renforcement de la résilience économique grâce aux innovations financières et technologiques.

Face aux défis économiques universels communs que rencontrent ces autorités mondiales, M. Adkins Zheng, directeur de l'algorithmique de TCSA, a proposé une théorie macroéconomique novatrice et une solution de technologie des données visant à relever les défis économiques mondiaux.

Pour lutter contre le chaos croissant et construire un cadre économique mondial capable de soutenir une croissance endogène durable, l'équipe de recherche de TCSA a réalisé deux avancées importantes et fondamentales dans la poursuite d'un « cerveau de données économiques » national pour les décideurs politiques mondiaux.

Premièrement, TCSA a élaboré un cadre macroéconomique entièrement numérisable et algorithmique capable de synchroniser et d'intégrer les systèmes de données économiques, fiscales et financières nationales. Ce cadre innove sur les normes statistiques internationales existantes comme le « SCN, les SFP et le MFSMCG ».

Deuxièmement, TCSA a réussi à surmonter le goulot d'étranglement technologique de traitement informatique de quantités extrêmes d'ensembles de données granulaires à l'échelle nationale. De nombreux pays ont proposé le concept d'un « cerveau de données économiques » national, mais sont incapables de surmonter la pénurie de capacité de traitement et les coûts d'investissement en capital. Le système de données de TSCA a créé une structure algorithmique plus simple qui constitue la base d'un réseau de données de prochaine génération hautement efficace, logique et rentable.

Par ailleurs, le département des Affaires mondiales de TCSA a mis sur pied des groupes de travail multilingues anglais, russe, espagnol et arabe afin de fournir des services de consultation révolutionnaires à diverses entités économiques.

