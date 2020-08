THRIVE II: This Is What It Takes, continuación de uno de los documentales más vistos de todos los tiempos

-THRIVE II: This Is What It Takes lanza tráiler el 8 de agosto en 15 idiomas para la continuación de uno de los documentales más vistos de todos los tiempos

LOS ÁNGELES, 8 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- THRIVE: What on Earth Will it Take? es uno de los documentales más vistos de la historia con más de 90 millones de visitas en 27 idiomas diferentes. Lanzado en noviembre de 2011, el documental no convencional levantó el velo sobre lo que realmente está sucediendo en nuestro mundo al descubrir la consolidación global del poder en casi todos los aspectos de nuestras vidas.