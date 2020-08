THRIVE II: This Is What It Takes estrena el 8 de agosto avance en 15 idiomas sobre la secuela de uno de los documentales más vistos de todos los tiempos

THRIVE I conectó adelantos en la ciencia, la conciencia y el activismo, ofreciendo soluciones reales, empoderándonos con estrategias audaces y sin precedentes para reclamar nuestras vidas y nuestro futuro. Los creadores, Foster Gamble y Kimberly Carter Gamble, prepararon un poderoso avance que saldrá al aire el 8 de agosto de 2020 sobre su secuela, que responde a la pregunta "cuánto le costará al planeta" con THRIVE II: This Is What It Takes (THRIVE II: Esto es lo que cuesta).

THRIVE II: This Is What It Takes pone a los espectadores en contacto con las personas y las innovaciones que tienen el poder de transformar la vida para todos. Realiza un viaje alrededor del mundo investigando las soluciones más prometedoras en energía, salud, conciencia y autoorganización no coactiva mientras libera la ciencia, los principios y las estrategias fundamentales que las hacen posible. Inspirando soluciones trans-políticas, de base y descentralizadas, THRIVE II ofrece herramientas prácticas para reclamar autoridad sobre nuestras vidas, un empeño más importante por los fallos de los gobiernos y las instituciones de autoridad en medio de la pandemia y las protestas civiles que estremecen al planeta. El filme se presentará el 26 de septiembre de 2020 en 15 idiomas a un mundo desencantado con la situación actual y hambriento de esperanza, basada en soluciones.

Tras el lanzamiento del primer filme, más de mil innovadores de todo el mundo se acercaron al equipo de ThriveOn, ansiosos por compartir sus inventos y unirse al movimiento.

"Muchos temían que sus inventos constituyeran un reto tan grande para el statu quo que ya se hubieran suprimido o pudieran ser suprimidos", dijo Foster Gamble. "La inspiradora respuesta nos llevó a Kimberly y a mí a recorrer África, China, Tailandia, Egipto, Europa, Costa Rica, México y todos los Estados Unidos, con un equipo de ingenieros, médicos y otros expertos para examinar diversos adelantos".

Estas interacciones con innovadores internacionales están acompañadas por comentarios en cámara de prominentes científicos y filósofos como Nassim Haramein, Gregg Braden, la doctora Kelly Brogan, Bruce Lipton, Larken Rose y otros.

En esta nueva era en la que los sistemas viejos rara vez funcionan para alguien fuera de la elite financiera que los perpetúa, THRIVE II: This Is What It Takes ofrece soluciones para poner en práctica, una revelación íntima de innovaciones audaces, que empoderan nuevos paradigmas para crear un mundo donde todos tengan la oportunidad de prosperar.

Acerca de ThriveOn:

ThriveOn tiene el objetivo de educar, empoderar y liberar nuestro potencial humano para restaurar la integridad de los sistemas naturales, alineándose con el campo unificado y con cada uno de nosotros para crear un mundo próspero.

Nota de prensa de THRIVE II: https://www.thriveon.com/thrive-ii-press-kit

Solicitudes de información de prensa sobre THRIVE II: https://www.thriveon.com/request-form/

Para más información sobre cómo afiliarse, visite: https://www.thriveon.com/affiliate-sign-up

Video - https://www.youtube.com/watch?v=EaA7WCb4_H4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1225710/Thrive_II_Logo.jpg

FUENTE ThriveOn

Related Links

https://www.thriveon.com



SOURCE ThriveOn