Thrombosis Research Institute lanza la calculadora de riesgo FA

Modelado y validación

Originalmente conceptualizada desde los datos de casi 40.000 participantes GARFIELD-AF durante un año[1], la calculadora utiliza datos de más de 52.000 pacientes durante dos años. Esto tuvo un buen rendimiento en comparación con las herramientas de riesgo FA estándar CHA 2 DS 2 -VASc y HAS-BLED al predecir la mortalidad de 2 años, y fue validada externamente en el registro ORBIT-AF.

Importancia de los valores reales

Un reto más para los médicos es que las puntuaciones de riesgo simplificadas utilizan a menudo decisiones binarias (fallo cardiaco, edad avanzada) pero los factores de riesgo subyacentes tienen una continua relación con el azar, pero esto puede ser no lineal (frecuencia cardiaca, presión sanguínea). Además, cuando una medida se convierte en categorías, la puntuación implica que todos en esa categoría tienen el mismo nivel de riesgo. El director clínico y profesor Keith Fox explicó: "La calculadora de riesgo GARFIELD-AF mantiene los valores reales de edad, peso, pulso y presión sanguínea y muestra diferencias en resultados con selección de tratamiento en dos años".

Disponibilidad

La calculadora del riesgo GARFIELD-AF está disponible gratuitamente para utilizarse, actualmente desde el sitio web de registro ( https://af.garfieldregistry.org/garfield-af-risk-calculator ), con una próxima versión de aplicación que se distribuirá y promocionará ampliamente para la adopción clínica en QxMD.

Acerca de GARFIELD-AF

GARFIELD-AF es un registro observacional mundial que busca mejorar el conocimiento de la prevención de la apoplejía en la fibrilación atrial (FA), bajo los auspicios de TRI, Londres, Reino Unido.

[1] Fox, K.A.A et al. Improved risk stratification of patients with atrial fibrillation: an integrated GARFIELD-AF tool for the prediction of mortality, stroke and bleed in patients with and without. BMJ Open 2017; Dec 21;7(12):e017157

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1033769/Thrombosis_Research_Institute_Infographic.jpg

SOURCE Thrombosis Research Institute (TRI)