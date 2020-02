Thundercomm anuncia TurboX System-On para el mercado de IoT de próxima generación con productos de Qualcomm Technologies

- Thundercomm presenta su serie de módulos TurboX System-On para el mercado de IoT de próxima generación con productos de Qualcomm Technologies

NÚREMBERG, Alemania, 25 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Thundercomm, un proveedor líder mundial de productos y soluciones de IoT, ha presentado durante el Embedded World 2020 una serie de sistemas en módulos (SOM) que funcionan con las plataformas de Qualcomm Technologies, entre los que se encuentran Thundercomm TurboX™ T55 SOM y TurboX C865 SOM para la conectividad 5G, TurboX C404 y C405 SOM para soluciones de altavoces inteligentes, TurboX T95 SOM para soluciones LTE-M/NB-IoT, TurboX CM2150 SOM y TurboX CM450 SOM para soluciones inteligentes de venta al público. La mayoría de las soluciones ya están disponibles en el mercado, excepto TurboX T55, que funciona con el sistema de módem-RF Qualcomm® SnapdragonTM X55 5G, y TurboX C865, que incluye la plataforma insignia de Qualcomm® SDM865, y el TurboX CM2150 y TurboX CM450, que vendrán a continuación en el primer trimestre de 2020.

Los SOM TurboX C404 y C405 proporcionan un excelente rendimiento acústico para altavoces y barras de sonido inteligentes

Las expectativas de los consumidores de hoy en día requieren una calidad de audio superior combinada con experiencias de usuario final cada vez más inteligentes. Los SOM de Thundercomm TurboX C404 y C405 funcionan con los sistemas en chip (SoC) de cuatro núcleos de Qualcomm® QCS404 y Qualcomm® QCS405, que ofrecen una arquitectura altamente integrada, incluidos el Motor de Inteligencia Artificial de Qualcomm® para reconocimiento de voz basado en aprendizaje automático, la detección de palabras clave de alto rendimiento y bajo consumo de energía precargada y ejecutada en un DSP, soporte para Dolby Atmos y DTS:X de audio envolvente para el hogar, y conectividad líder en el sector con Wi-Fi 2x2, Bluetooth y ZigBee avanzados. Thundercomm es un proveedor líder de SOM basados en los SoC QCS404 y QCS405, y proporciona a los clientes una solución integral para servicios de diseño, desarrollo de software y aplicaciones, servicios de nube y más.

Soluciones basadas en LTE-M/NB-IoT para clientes mundiales con TurboX T95

TurboX T95, basado en el módem Qualcomm® 9205 LTE, es compatible con Cat M1, NB1 y NB2, EGPRS, y está integrado con el GNSS. Con un factor de forma altamente integrado, el T95 logra un rendimiento de consumo ultrabajo que puede prolongar la vida de la batería.

Mediante el TurboX T95, Thundercomm ofrece toda una variedad de soluciones integrales que van desde rastreadores de activos, monitores de salud, sistemas de seguridad, sensores urbanos inteligentes, medidores inteligentes, hasta varios sistemas de seguimiento ponibles. Estas soluciones son compatibles con GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, y Wi-Fi, y proporcionan geolocalización en interiores y exteriores. Gracias al procesador ARM Cortex A7 integrado en el módem Qualcomm 9205 LTE, estas soluciones permiten a los dispositivos LTE-M/NB-IoT recoger y procesar datos en la periferia, lo que da lugar a implementaciones rentables que solo envían información clave a la nube. Las soluciones TurboX T95 pueden reducir la complejidad y agilizar el desarrollo de proyectos de IoT.

Soluciones integrales para la venta al por menor inteligente

En la era del IoT, las tiendas físicas se están volviendo mucho más inteligentes, al ofrecer a los consumidores opciones innovadoras para pagar, buscar y comprar productos con sus dispositivos inteligentes. Los SOM TurboX CM2150 y CM450, que están adaptados a los dispositivos inteligentes de venta al público, son rentables, tienen un bajo consumo y ofrecen una amplia conectividad, así como una experiencia de usuario de vanguardia con una informática avanzada, gráficos fluidos y una calidad de cámara extraordinaria.

Con estos SOM, Thundercomm proporciona a los clientes una solución integral para la venta al por menor inteligente que abarca los puntos de venta inteligentes (POS), las máquinas expendedoras, la señalización digital, los dispositivos de mano, etc.

Thundercomm, como proveedor líder mundial de productos y soluciones de IoT, cuenta con una sólida formación y experiencia en ingeniería que le permite ofrecer una amplia gama de productos y servicios basados en las plataformas de Qualcomm Technologies.

"Thundercomm proporciona tecnologías y soluciones de IoT innovadoras y de vanguardia a clientes de todo el mundo. Con la evolución de las redes 5G, creemos que el IoT crecerá más rápido en el futuro", afirmó Hiro Cai, consejero delegado de Thundercomm. "Esperamos crear asociaciones de confianza con nuestros clientes para ayudarles a aprovechar las oportunidades del 5G, y desarrollar aplicaciones de IoT más inteligentes y conectadas en el campo de los altavoces inteligentes, ropa inteligente, venta al por menor inteligente, y más".

Acerca de Thundercomm

Thundercomm, con sede en San Diego, es una empresa conjunta entre Thunder Software Technology Co., Ltd y Qualcomm (Guizhou) Investment Co., Ltd. Thundercomm se creó para acelerar la innovación del Internet de las Cosas (IoT) y del sector automotriz mediante el suministro de soluciones integrales que funcionan con las plataformas móviles y automotrices de Qualcomm Technologies. Gracias a sus capacidades en sistemas operativos como Android, Linux y otros, a una amplia cartera de software y tecnología de IA en los dispositivos adquirida a ThunderSoft, y a una red mundial de ventas y asistencia, Thundercomm es un socio valioso y de confianza para los clientes mundiales que desean crear productos de alta calidad y de próxima generación y reducir el tiempo de comercialización. Para obtener más información, visite www.thundercomm.com

Thundercomm es una marca comercial registrada de Thundercomm Technology Co., Ltd. en China y otros países.

Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos y otros países.

Qualcomm Snapdragon, Qualcomm SDM865, Qualcomm AI Engine, Qualcomm QCS404, Qualcomm QCS405 y Qualcomm 9205 LTE Modem son productos de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales.

