Thundercomm dévoile ses offres 5G prêtes à être commercialisées lors du Sommet sur la 5G de Qualcomm

BARCELONE, Espagne, 16 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Thundercomm, un fournisseur de produits et solutions pour l'IdO de premier plan mondial, a annoncé ses offres 5G prêtes à être commercialisées à l'occasion du Sommet sur la 5G de Qualcomm. L'offre 5G comprend les éléments suivants :

Le système sur module (SoM) TurboX™ T55 de Thundercomm

La version 5G basée sur le T55 du kit d'IA TurboX

Les solutions 5G destinées au suivi de la localisation et à la XR (réalité augmentée, réalité virtuelle et réalité mixte)

Le système sur module TurboX T55 est le fruit d'une mise à jour exhaustive

Le système sur module TurboX T55 est basé sur la deuxième génération du système Modem-RF 5G X55 Snapdragon™ Qualcomm®. Conçu en facteurs de forme LGA et M.2, le système sur module T55 prend en charge les bandes de fréquences NR 5G inférieures à 6 GHz et pratiquement toutes les bandes, modes ou combinaisons de fréquences inférieures à 6 GHz disponibles. Il prend également en charge la connectivité LTE FDD et LTE TDD et dispose d'une capacité GNSS (système de positionnement par satellite) intégrée. Applicable aux modes de fonctionnement 5G autonome (SA) et non autonome (NSA), le T55 est à même d'apporter une expérience unifiée permettant aux clients de créer de nouvelles applications 5G sur un certain nombre de nouveaux secteurs verticaux.

Le système sur module TurboX T55 représente une grande amélioration en termes de performances, d'efficacité et de faible latence. Le nouveau système sur module T55 amélioré promet une connexion extrêmement rapide entre les dispositifs de terrain et le réseau 5G, ce qui se traduit par une évolution significative des applications et des services IdO.

La version 5G du kit basé sur l'IA libère le potentiel des dispositifs 5G

Le kit basé sur l'IA TurboX de Thundercomm, alimenté par le processeur SDA845 Qualcomm®, est un dispositif de développement embarqué haute performance qui prend en charge le développement d'applications d'intelligence artificielle sur le dispositif. Cette année, nous lançons une version 5G de notre kit d'IA utilisant à la fois le processeur SDA845 Qualcomm et le système sur module T55. Le kit d'IA 5G permet d'obtenir des performances à faible latence, à très grande vitesse et à faible consommation d'énergie pour les applications IdO de dernière génération, tout en prenant en charge le développement de l'IA sur le dispositif.

Cela apporte aux entreprises et aux développeurs une plate-forme matérielle et logicielle de développement de l'intelligence artificielle, intégrée, puissante, facile à développer et rapide à déployer, qui permet de créer des démonstrations de faisabilité et de développer des applications 5G, telles que des jeux à plusieurs joueurs à réponse rapide, des vidéos immersives à 360 degrés et des serveurs industriels périphériques. Les technologies d'intelligence artificielle, ainsi que les réseaux 5G, vont amplifier les avantages et l'innovation promis par l'ère de la 5G.

Les solutions 5G prêtes à être commercialisées sont à la pointe de l'innovation dans tous les secteurs d'activité

Pour profiter des avantages de la 5G, les entreprises nécessitent davantage qu'un simple support matériel. Elles ont besoin de solutions éprouvées, pratiques et sûres qui accélèrent l'adoption et l'intégration, permettent une expansion mondiale et s'appuient sur des produits industriels fiables.

Étant un fournisseur de produits et de solutions pour l'IdO de premier plan mondial, Thundercomm applique sa solide expérience en R & D et son expertise des plateformes de Qualcomm Technologies pour fournir des produits livrables complets. En plus d'un système sur module activé par la 5G, Thundercomm peut fournir différents produits et solutions 5G tels que routeurs, CPE (équipements sur le site du client) et XR, ainsi que des solutions personnalisées de bout en bout qui englobent des algorithmes d'intelligence artificielle, des intergiciels, des développements de systèmes d'exploitation, l'amélioration et l'optimisation pour le système sur module standard ou la carte personnalisée.

« Thundercomm s'attache à fournir des technologies et des solutions de pointe destinées à l'IdO. Face à l'évolution des réseaux 5G, Thundercomm se place, grâce à ces offres 5G, comme un partenaire de confiance pour ses clients afin de les aider à saisir les nouvelles opportunités que suppose la 5G et à développer des applications IdO plus intelligentes et plus connectées dans le monde de la conduite autonome, de la fabrication intelligente, des robots, pour ne citer que cela », a déclaré Hiro Cai, PDG de Thundercomm.

« La 5G va positionner l'IdO pour tenir ses promesses en termes de communications à grande échelle, latence ultra-faible et très grande fiabilité entre les dispositifs de toutes sortes », a déclaré Jeffery Torrance, vice-président du développement commercial chez Qualcomm Technologies, Inc. « Nous sommes très heureux de voir Thundercomm proposer ces offres 5G destinées à l'IdO afin de tirer profit de nos technologies fondamentales de calcul et de connectivité et d'encourager vivement ce domaine prometteur. »

À propos de Thundercomm

Thundercomm, basée à San Diego, est une coentreprise formée par Thunder Software Technology Co., Ltd et Qualcomm (Guizhou) Investment Co., Ltd. Thundercomm a été créée pour accélérer l'innovation dans l'Internet des objets (IdO) et l'industrie automobile, en apportant des solutions complètes s'appuyant sur les plateformes Qualcomm Mobile et Automotive. Sa capacité dans les systèmes d'exploitation, notamment Android, Linux et autres, son riche portefeuille de logiciels et de technologies d'intelligence artificielle sur dispositif qui tire parti de ThunderSoft, bénéficiant de la technologie avancée de plate-forme mobile Snapdragon, ainsi que son réseau mondial de vente et de support sont autant d'atouts qui font de Thundercomm un partenaire précieux et fiable pour les clients du monde entier désireux de générer des produits de nouvelle génération et de grande qualité et d'en réduire le délai de mise sur le marché. Vous en saurez plus sur www.thundercomm.com

Qualcomm et Snapdragon sont des marques commerciales de Qualcomm Incorporated, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le système Modem-RF 5G X55 Qualcomm Snapdragon et le processeur SDA845 Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

