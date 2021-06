Thundercomm renforce sa gamme de produits en lançant un nouveau produit, un choix rentable pour les applications industrielles

PEKIN, 12 juin 2021 /PRNewswire/ -- Thundercomm, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de solutions IoT, présente son nouveau produit : TurboX CM2290/C2290 SOM (System On Module), conçu spécialement pour les produits intelligents tels que les points de vente au détail, les ordinateurs de poche industriels, les applications de suivi et les caméras, afin d'aider les clients à réduire les coûts et les délais de commercialisation tout au long du développement de leurs produits.

« Thundercomm possède des années d'expérience dans les domaines de l'IA et de l'IoT. Nous avons créé de nombreux outils utiles pour nos clients. Le TurboX CM2290/C2290 SOM en est le dernier résultat », a déclaré Hiro Cai, PDG de Thundercomm. « Ce nouveau produit offre une alternative plus rentable aux clients, tout en permettant une meilleure expérience de développement. À l'avenir, nous poursuivrons nos efforts en matière de recherche de nouveaux produits et nous proposerons des produits encore plus remarquables aux clients du monde entier. »

TurboX CM2290/C2290 SOM

Le CM2290/C2290 SOM est conçu sur la base de la plate-forme Qualcomm QCM2290/QCS2290, qui est la mise à niveau de Qualcomm MSM8909 et QCM2150. Il se caractérise par des performances fiables, une économie d'énergie avec la connectivité LTE, une prise en charge améliorée de la mémoire et une faible consommation d'énergie. Il apporte des fonctionnalités de grande valeur aux appareils d'entrée de gamme, offrant de meilleures performances, des capacités graphiques plus élevées, des images de meilleure qualité et une meilleure performance énergétique. Le facteur de forme du module est un boîtier LGA de 35 mm*35 mm (C2290) et 51 mm*35 mm (CM2290). Il s'agit d'une plate-forme idéale pour les applications industrielles et grand public nécessitant une fonction multimédia à haut débit.

Par ailleurs, Thundercomm a également présenté le TurboX C865 SOM il y a quelques jours. Ce produit est un module de petite taille (45 mm x 56 mm), prêt pour la production, pré-certifié (CE, FCC, ROHS), alimenté par le processeur Qualcomm QCS8250 de 7 nm, prenant en charge le réseau 5G bi-mode SA/NSA avec le module Thundercomm T55 via l'interface PCIE.

À propos de Thundercomm

Thundercomm, dont le siège est à San Diego, est une coentreprise entre ThunderSoft et Qualcomm. Thundercomm a été créée pour accélérer l'innovation dans l'Internet des objets et l'industrie automobile, en fournissant des solutions complètes optimisées par Qualcomm Technologies. Grâce à ses compétences en matière de systèmes d'exploitation, notamment Android et Linux, à son portefeuille de logiciels étrangers et de technologies d'intelligence artificielle sur les appareils acquis auprès de ThunderSoft, ainsi qu'à son réseau mondial de vente et d'assistance, Thundercomm est un partenaire précieux et fiable pour les clients internationaux qui souhaitent créer des produits de nouvelle génération de haute qualité et réduire le délai de commercialisation. Pour en savoir plus www.thundercomm.com

