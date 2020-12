Thunes aidera la société Paydek, basée au Royaume-Uni, à élargir son champ d'action mondial et ses options de paiement

La plateforme Paydek épaule une vaste base internationale de clients professionnels et particuliers dans le traitement des paiements vers plus de 160 pays. Ces clients, notamment des concepteurs de sites Web, des travailleurs indépendants et des sociétés de gestion de paie, peuvent désormais payer leurs travailleurs, leurs fournisseurs et leurs partenaires rapidement, de façon fiable et à un coût économique.

Grâce au vaste réseau mondial de partenaires de Thunes et à ses solides capacités technologiques , le rapprochement permettra les paiements en monnaie locale, ce qui augmentera l'étendue, la vitesse et l'efficacité de traitement des services de Paydek, éléments essentiels à la continuité des activités. Plus de 80 autres pays devraient rejoindre le réseau de paiement de Paydek en réponse à ce partenariat avec Thunes.

L'élargissement considérable de la couverture mondiale inclura des pays d'Europe, d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie, ce qui offrira aux PME de nombreuses occasions d'élargir leur portée sur le marché. Une start-up du commerce électronique basée à Berlin sera désormais en mesure d'effectuer des paiements rapidement et de manière fiable à une usine de fabrication au Bangladesh.

« Se faire payer comme travailleur indépendant peut s'avérer frustrant en ce qui concerne la devise et le mode de paiement que vous souhaitez. La plateforme de Paydek résout ce problème en offrant à nos clients la possibilité de gérer les paiements transfrontaliers grâce à nos comptes IBAN multi-devises spécifiques. Elle permettra à nos clients professionnels et particuliers de conserver des fonds dans 39 devises tout en leur donnant la possibilité de retirer des fonds de leur banque en monnaie locale ou sur leurs cartes prépayées. La capacité de fournir un service de paiement rapide et un large éventail d'options de paiement sont essentielles à leur stabilité financière, a expliqué Terry Hopkinson, directeur général de Paydek. Grâce à ce nouveau partenariat avec Thunes qui soutient les virements bancaires locaux de Paydek vers les marchés émergents, nous sommes mieux placés pour offrir un service amélioré à notre clientèle. »

« Nous sommes heureux de nous associer à Paydek et d'ouvrir de nouvelles possibilités de paiement pour leurs clients, a commenté Peter De Caluwe, PDG de Thunes. Grâce à cette collaboration, Paydek peut bénéficier de l'accès au réseau mondial de Thunes, et en particulier de notre solide présence sur les marchés émergents. Cela crée de nouvelles possibilités pour les particuliers et les entreprises d'effectuer des paiements transfrontaliers rapidement et efficacement, peu importe où ils se trouvent, et en temps réel. »

À propos de Thunes

Thunes est un réseau de paiements transfrontaliers B2B qui permet aux entreprises et aux institutions financières de transférer des fonds de manière transparente et de fournir des services financiers sur les marchés émergents. Notre plateforme mondiale met en relation des fournisseurs de portefeuilles mobiles, des banques, des entreprises technologiques et des opérateurs de transfert d'argent dans plus de 100 pays et 60 devises. Grâce à notre réseau en expansion, les solutions de Thunes permettent à plus de 400 partenaires dans le monde entier d'envoyer et de recevoir de l'argent à l'échelle mondiale. Le siège social de Thunes se trouve à Singapour avec des bureaux régionaux à Londres, Shanghai, New York, Dubaï et Nairobi.

Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site www.thunes.com .

À propos de Paydek

Paydek est un leader mondial des solutions de multipaiement. Paydek a été fondée en 2009, avec son siège à Londres et une succursale à Bucarest. La plateforme Paydek offre à ses clients, entreprises et particuliers, une gamme de solutions de paiement en ligne et hors ligne, telles que des comptes IBAN multidevises spécifiques, des solutions de paiement groupé, des intégrations d'API et des cartes prépayées par l'intermédiaire de ses solutions de paiement Web ou mobile.

Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site www.paydek.com .

