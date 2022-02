Thuraya lance sa solution innovante de communication Push-to-Talk avec Cobham SATCOM

Le PPT Thuraya a été développé avec Cobham SATCOM, un fournisseur leader de solutions de communication par satellite pour les marchés maritime et terrestre. La solution permettra aux utilisateurs d'un large éventail d'industries d'étendre la portée de leurs communications vocales au-delà de la ligne de visée (BLOS), quel que soit l'endroit où se trouvent leurs actifs et leurs équipes.

Thuraya PTT est une solution de communication radio basée sur IP qui fonctionne en conjonction avec tout terminal Thuraya Broadband pour établir un réseau privé. Elle donne aux utilisateurs la possibilité de combiner et d'intégrer différentes technologies telles que 3G/LTE/LMR (Land Mobile Radio) via le système satellitaire avancé de Thuraya pour des communications voix et données fluides.

La nouvelle solution a été conçue de manière à être simple à utiliser et à garantir une interopérabilité sécurisée entre plusieurs utilisateurs disposant de différents systèmes de communication sur terre et en mer. La solution gère les communications à partir de plusieurs appareils et emplacements et fournit une commutation en temps réel et ininterrompue entre le satellite, le cellulaire et le LAN, assurant une connectivité rentable et fiable.

Thuraya PTT est conçu pour les opérations critiques pour soutenir les organisations dans les zones reculées qui luttent souvent avec un manque de connectivité fiable - en particulier quand en cas de besoin urgent de communiquer à travers différentes zones, pays ou continents. Le service PTT de Thuraya permet aux organisations de surmonter ce défi, améliorant ainsi la productivité et la sécurité de l'ensemble du personnel.

Sulaiman Al Ali, directeur général de Thuraya, a déclaré : « Nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui le lancement de la solution Thuraya Push-to-Talk. La connectivité par satellite et la technologie PTT fourniront un soutien inégalé à un large éventail de secteurs - dont la plupart sont actuellement desservis et soutenus par Thuraya - en augmentant l'efficacité, la sûreté et la sécurité des troupes et du personnel opérant sur le terrain. Le marché a clairement montré une demande pour les services PTT qui permettent aux utilisateurs de communiquer à travers une solution unique. Nous prévoyons que le potentiel du marché pour un tel service va continuer à croître. »

« Notre partenariat avec Cobham SATCOM a été un élément clé de ce lancement réussi. Il nous a permis d'élargir et d'améliorer l'offre de notre portefeuille en créant une plateforme pour de nouvelles innovations et le développement de fonctionnalités et d'applications afin d'augmenter notre part de marché mondiale. Nous nous réjouissons de collaborer davantage avec Cobham SATCOM et de franchir d'autres étapes de cette nature dans un avenir proche », a-t-il ajouté.

La taille du marché mondial des PTT (y compris le matériel, les solutions et les services pour tous les types de réseaux) devrait passer de 29,2 milliards USD en 2021 à 45,2 milliards USD en 2026, avec un taux de croissance annuel moyen de 9,1 % au cours de cette période, les secteurs de la sécurité publique, du gouvernement, de l'énergie et des services publics occupant une part importante de la croissance. En outre, le marché mondial des terminaux cellulaires hybrides par satellite devrait atteindre environ 700 millions USD d'ici 2031, avec un TCAC de 22,81 % au cours de la période de prévision 2021-2031.

Le PTT Thuraya étend les capacités push-to-talk traditionnelles aux réseaux de données hybrides tels que les réseaux cellulaires terrestres lorsqu'ils sont disponibles, complétés par le réseau satellitaire Thuraya lorsqu'il n'y a pas de couverture de réseau terrestre. Sans aucune intervention de l'utilisateur, le système achemine automatiquement le trafic de voix et de données via le réseau le moins coûteux et le plus fiable disponible.

