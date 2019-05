thyssenkrupp Airport Solutions honore le plus important contrat de services à l'aéroport international Hamad à Doha

En plus de l'entretien des passerelles d'embarquement pour passagers, thyssenkrupp Elevator a déjà installé 234 ascenseurs, 105 escaliers mécaniques et 52 trottoirs roulants à l'aéroport.

Le nouveau contrat se chiffre à plusieurs centaines de millions d'euros.

« Nous sommes ravis de poursuivre l'expansion de notre collaboration avec l'aéroport international Hamad et d'être en mesure de continuer à réduire les délais de correspondance pour un grand nombre de passagers en assurant le fonctionnement des solutions de mobilité », déclare Peter Walker, PDG de thyssenkrupp Elevator. « Alors que la population mondiale continue d'augmenter et que notre monde globalisé devient de plus en plus connecté, la mobilité efficace des personnes à l'intérieur des aéroports est devenue une source de préoccupation majeure, la rendant tout aussi importante que les vols eux-mêmes. »

Avec un chiffre d'affaires de 7,6 milliards d'euros pour l'exercice 2017/2018 et des clients répartis dans 150 pays, thyssenkrupp Elevator, qui s'est développée en une quarantaine d'années, a réussi à s'imposer comme l'une des entreprises d'ascenseurs leaders au niveau mondial grâce à l'application de ses compétences uniques en ingénierie. Avec plus de 50 000 employés hautement spécialisés, la société propose des produits et services intelligents et innovants. Le portefeuille se compose d'ascenseurs pour passagers et marchandises, d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, de passerelles d'embarquement pour passagers, d'escaliers et de monte-escaliers ainsi que de solutions de services personnalisés.

