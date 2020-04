TI Fluid Systems assistera Ford Motor Company et 3M pour la production de respirateurs purificateurs d'air en réponse à l'épidémie du COVID-19

AUBURN HILLS, Michigan, 24 avril 2020 /PRNewswire/ -- TI Fluid Systems (TIFS), un fournisseur leader mondial de technologie des systèmes de distribution des fluides pour automobile, a annoncé une collaboration avec Ford Motor Company et 3M pour produire des assemblages de tubes à air flexibles pour appareils de protection respiratoire à épuration d'air motorisé (APR à épuration d'air motorisé) en réponse à la demande accrue provoquée par l'épidémie du COVID-19.

Les APR à épuration d'air motorisé de 3M utilisent un ventilateur soufflant alimenté par batterie et fixé à la taille, qui envoie l'air filtré dans une hotte contribuant à garantir la protection respiratoire des travailleurs, y compris ceux des services de santé. Lorsque Ford a présenté son modèle proposé pour l'augmentation de la production, TIFS a reconnu l'occasion de tirer parti des processus actuels de conception et de fabrication pour concevoir et produire en masse des connecteurs rapides et une nouvelle solution de tuyau à air flexible pour l'ensemble composé de la hotte et du ventilateur utilisé dans le système d'APR à épuration d'air motorisé.

La production du connecteur rapide et l'assemblage partiel seront réalisés sur le site de TIFS à New Haven, dans le Michigan, et l'assemblage final du tube se fera sur le site d'Ashley, dans l'Indiana. Le fait de maintenir la production au niveau local permettra à Ford et 3M de répondre rapidement à la demande croissante et de fournir des équipements de protection dont les professionnels de la santé ont grand besoin.

« Nous sommes honorés d'offrir notre expertise technique et de fabrication pour soutenir Ford et 3M dans la poursuite de cette initiative humanitaire », a déclaré Bill Kozyra, président-directeur général de TI Fluid Systems.

À propos de TI Fluid Systems

TI Fluid Systems est un fabricant mondial de premier plan de systèmes de stockage, de transport et de distribution de fluides principalement pour le marché des véhicules utilitaires légers. Forte de près de 100 ans d'expérience dans le domaine des systèmes de fluides automobiles, TI Fluid Systems dispose d'installations de fabrication sur 108 sites répartis dans 28 pays, et dessert tous les principaux FEO mondiaux.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tifluidsystems.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/811902/TI_Automotive_Logo.jpg

Related Links

http://www.tifluidsystems.com



SOURCE TI Fluid Systems