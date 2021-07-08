TI Fluid Systems будет поставлять системы терморегуляции для Jeep® Wrangler 4xe

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TI Fluid Systems

Jul 08, 2021, 08:07 ET

ОБЕРН-ХИЛЛС (шт. Мичиган), 8 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания TI Fluid Systems (LSE: TIFS), ведущий международный производитель автомобильных жидкостных систем, объявила о поставках систем терморегуляции для новой модели гибридного внедорожника Jeep® Wrangler 4xe. Новый Wrangler создан с использованием новейших технологий для езды по бездорожью при нулевом количестве выбросов. Запас хода только на электричестве составляет до 40 км, а в целом достигает свыше 600 км.

Компания TI Fluid Systems займется поставками тепловых контуров охлаждающей жидкости для электромобилей и пучковых кабелей, изготовленных из традиционно используемых компанией материалов. Кроме того, TI Fluid Systems предоставит новые термопластичные полимерные трубки собственной разработки.  Поставки полимерных трубок — очень важный шаг вперед для развития инноваций с целью снизить вес и повысить производительность электромобилей. Новые жидкостные системы переносят традиционную охлаждающую жидкость для двигателя внутреннего сгорания и салона, чтобы обеспечить дополнительную терморегуляцию для аккумулятора PHEV и узлов электронного управления. Данная модель автомобиля служит примером успешного сотрудничества между компаниями Stellantis и TI Fluid Systems по внедрению оптимизированных альтернативных решений для терморегуляции в очень требовательных устройствах — внедорожниках с электродвигателями.

«Мы очень гордимся участием в выпуске электромобилей марки Jeep® Wrangler 4xe, это легендарный внедорожник, — заявил Билл Козыра (Bill Kozyra), президент и генеральный директор компании TI Fluid Systems. — Высокопроизводительные системы терморегуляции с малым весом крайне важны для обеспечения ожидаемых характеристик и дальности хода, которые порадуют любителей бездорожья, заботящихся о природе».

Информация о компании TI Fluid Systems 

Компания TI Fluid Systems — ведущий международный производитель автомобильных жидкостных систем преимущественно для рынка малотоннажных автомобилей. Основанная почти сто лет назад, сегодня компания располагает 107 производственными площадками в 28 странах, обслуживая всех основных мировых производителей оборудования.

Более подробная информация о компании представлена на ее сайте по адресу: www.tifluidsystems.com.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/811902/TI_Automotive_Logo.jpg 

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https://www.tifluidsystems.com/

SOURCE TI Fluid Systems

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