TI Fluid Systems et Volkswagen lancent une technologie novatrice de réservoir de carburant en plastique pour les VHE

AUBURN HILLS, Michigan, 29 janvier 2021 /PRNewswire/ -- TI Fluid Systems (LSE: TIFS), un des principaux fournisseurs mondiaux de technologie des systèmes de fluides automobiles, a annoncé aujourd'hui son intention de proposer des réservoirs de carburant en plastique de nouvelle génération capables de répondre aux exigences strictes de pression d'un véhicule hybride électrique (VHE). Le réservoir de carburant en plastique en question a récemment commencé à être produit en série pour être installé sur les modèles Passat et Magotan hybrides électriques rechargeables (PHEV) de Volkswagen Chine. Il devrait ensuite être adopté par un plus large éventail de plateformes mondiales.

Cette technologie novatrice représente l'aboutissement d'une conception et d'un développement collaboratif complets dans le cadre desquels les équipes de Volkswagen et de TI Fluid Systems ont réalisé des tests rigoureux et des tests de véhicules en Chine et en Europe. De manière générale, les réservoirs de carburant conventionnels fonctionnent à la pression atmosphérique, mais les modèles de VHE de nouvelle génération devraient résister à la pression cyclique jusqu'à 400 mbar dans certains modes de conduite entièrement électriques. Pour que le réservoir ne cède pas à la pression accumulée à l'intérieur, la nouvelle solution introduit des queues à rotules surmoulées avec des structures de colonne à enclenchement rapide en utilisant le procédé de fabrication breveté de moulage par soufflage à fentes TI Fluid Systems. L'entreprise a confirmé que cette nouvelle technologie fournit une solution en plastique léger pour les VHE qui pallie les inconvénients des structures soudées internes des réservoirs concurrents.

« Les initiatives stratégiques de TI Fluid Systems visent à répondre à la croissance émergente de la mégatendance à l'électrification, notamment en soutenant tous les types de véhicules grâce à des solutions de produits novatrices. Les plateformes mondiales de VHE sont bien entendues aussi concernées. Notre technologie avant-gardiste de réservoir de carburant en plastique permet aux fabricants d'équipement d'origine d'ajuster le rendement du cycle de conduite des VHE de sorte à optimiser l'efficacité et la performance des véhicules électriques », a déclaré Bill Kozyra, PDG de l'entreprise.

TI Fluid Systems est l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de stockage, de transport et de distribution de fluides, principalement pour le marché de l'automobile légère. Avec près de 100 ans d'expérience dans le domaine des systèmes de fluides automobiles, TI Fluid Systems dispose d'installations de fabrication dans 108 sites répartis dans 28 pays, au service de tous les grands équipementiers mondiaux.

