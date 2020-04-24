TI Fluid Systems окажет поддержку Ford Motor Company и 3M в производстве фильтрующих респираторов для профилактики распространения COVID-19

ОБЕРН-ХИЛС (AUBURN HILLS), Мичиган, 24 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания TI Fluid Systems (TIFS), ведущий мировой поставщик технологий для автомобильных жидкостных систем, анонсировала сотрудничество с Ford Motor Company и 3M в сфере производства гибких воздушных трубок для фильтрующих респираторов с принудительной подачей воздуха (PAPR) в ответ на ажиотажный спрос на такие изделия, вызванный пандемией COVID-19.

Респираторы PAPR от 3M оснащены поясным приточным вентилятором с питанием от батареи. Вентилятор направляет отфильтрованный воздух к лицевой маске, обеспечивающей защиту дыхательных путей сотрудников, в том числе и предоставляющих медицинские услуги. Как только специалисты Ford представили разработанное ими решение для увеличения объемов производства, компания TIFS увидела возможность использовать текущие технологические процессы для проектирования и массового выпуска быстроразъемных соединителей, а также новой гибкой воздушной трубки для системы PAPR.

Производство и предварительная сборка соединителей будут осуществляться на заводе TIFS в Нью-Хейвене (штат Мичиган), а окончательная установка воздушных трубок - на предприятии в Эшли (штат Индиана). Локализация производственного процесса позволит компаниям Ford и 3M оперативно удовлетворить растущий спрос и обеспечить медицинский персонал столь необходимыми им средствами защиты.

"Для нас большая честь использовать наши технические и производственные возможности для поддержки Ford и 3M в реализации этой гуманитарной инициативы", - прокомментировал президент и генеральный директор TI Fluid Systems Билл Козира (Bill Kozyra).

О компании TI Fluid Systems

TI Fluid Systems - ведущий мировой производитель систем для хранения, транспортировки и доставки жидкостей, предназначенных, главным образом, для рынка малотоннажных автомобилей. Имея за плечами почти 100 лет опыта создания автомобильных гидравлических систем, компания располагает 108 производственными базами в 28 странах мира и обслуживает все крупнейшие ОЕМ-предприятия.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.tifluidsystems.com .

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