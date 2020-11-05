TI Fluid Systems оснащает электромобили Volkswagen ID.3 и ID.4 комплектующими с использованием первой в отрасли термической технологии

ОБЕРН-ХИЛС (шт. Мичиган), 5 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания TI Fluid Systems (LSE: TIFS), являющаяся одним из ведущих мировых поставщиков оборудования для автомобильных гидравлических систем, приступила к массовому производству новых термических продуктов, сборочных модулей и технических средств для новых электромобилей Volkswagen ID.3 и ID.4. Компактный хэтчбек ID.3 является первой серийной моделью марки Volkswagen на основе модульной матрицы электропривода (MEB). За ним последует выпуск модели ID.4 — компактного электромобиля класса SUV.

«Мы с радостью объявляем о выпуске этих новых комплектующих для электромобилей. Эта товарная линейка позволит компании TI Fluid Systems сделать очередной важный шаг на пути к своей следующей цели — стать поставщиком интегрированных систем терморегулирования для рынка электромобилей», — сообщил президент и генеральный директор компании TI Fluid Systems Билл Козыра (Bill Kozyra).

Это новое применение теплонасосной технологии с использованием хладагента R744 (именуемого также CO2) обеспечивает нагрев и охлаждение для создания комфортабельного климата в салоне. При определенных условиях эта система функционирует с повышенным КПД, существенно продлевая время работы от аккумулятора. Компания TI Fluid Systems осуществляет сборку теплонасосного модуля с электронными клапанами, аккумулятором, кронштейном и охладителем с соответствующими алюминиевыми трубопроводами высокого давления. Клапанные блоки для теплонасосов поставляются с завода компании TI Fluid System в г. Яблонец (Чешская Республика).

Кроме того, компания TI Fluid Systems будет поставлять контуры охлаждения элементов ходовой части в сборе, производимые из различных материалов, включая легковесные конструкционные полимеры. Недавно компания TIFS ввела в эксплуатацию новый завод в Танжере (Марокко) с целью производства комплектующих для рынка электромобилей. Это предприятие поставляет готовые шланги в Таусте (Испания) для окончательной сборки и проверочных испытаний.

TI Fluid Systems является мировым поставщиком (класса Tier 1) таких комплектующих для электромобилей.

О компании TI Liquid Systems

TI Fluid Systems — один из ведущих мировых производителей средств хранения, транспортировки и подачи технических жидкостей, специализирующийся главным образом на рынке легковых автомобилей. Компания TI Fluid Systems, обладающая почти 100-летним опытом работы в области автомобильных гидравлических систем, имеет 108 производственных объектов в 28 странах, которые обслуживают всех крупнейших OEM-производителей мира.

Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.tifluidsystems.com.

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