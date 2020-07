TI Fluid Systems przyznano oznaczenie zielonej ekonomii Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych

Wprowadzona po raz pierwszy w 2019 r., klasyfikacja ta została stworzona z myślą o wyróżnieniu firm i funduszy inwestycyjnych dopuszczonych do obrotu we wszystkich segmentach rynku głównego Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych i rynku AIM, które napędzają zieloną ekonomię na świecie. Aby zakwalifikować się do otrzymania oznaczenia zielonej ekonomii, firmy i fundusze muszą generować 50% lub więcej ze swojego całkowitego rocznego dochodu z produktów i usług, które stanowią wkład w zieloną ekonomię na świecie.