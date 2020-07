TI Fluid Systems reçoit le label « Green Economy » de la Bourse de Londres

Cette classification, initialement introduite en 2019, a été créée pour mettre l'accent sur les entreprises et les fonds de placement cotés dans tous les segments du marché principal et du marché des placements spéculatifs de la Bourse de Londres qui appuient l'économie verte mondiale. Pour être admissible au label Green Economy, les entreprises et les fonds de placement doivent tirer au moins 50 % de leurs revenus totaux annuels de produits et de services qui contribuent à l'économie verte mondiale.

« TI Fluid Systems est fière d'avoir reçu le label Green Economy de la Bourse de Londres, qui reconnaît l'ampleur des avantages environnementaux que les produits TI Fluid Systems procurent au marché mondial de l'automobile, a déclaré Bill Kozyra, président et directeur général de TI Fluid Systems. En tant que fabricant mondial leader des systèmes de gestion hydraulique et thermique très sophistiqués, TI Fluid Systems permet aux constructeurs automobiles de réduire de façon durable les émissions de CO 2 et d'améliorer les économies de carburant parmi tous les types de véhicules, tout particulièrement les véhicules hybrides ou électriques à batterie. Nous nous réjouissons à l'avance de continuer à appuyer notre transition mondiale aux véhicules plus écologiques et à maintenir notre environnement propre, pour que notre planète soit plus agréable à vivre.

À propos de TI Fluid Systems

TTI Fluid Systems est un fabricant leader mondial de systèmes de stockage, de transport et de délivrance de fluides principalement pour le marché des véhicules utilitaires légers. Forte de près d'un siècle d'expérience dans le domaine des systèmes de fluides automobiles, TI Fluid Systems possède des installations de fabrication dans 108 sites répartis dans 28 pays, et dessert tous les principaux FEO mondiaux.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez www.tifluidsystems.com.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1219343/TI_Fluid_Systems_Awarded_LSE_Green_Mark.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/811902/TI_Automotive_Logo.jpg

