TI Fluid Systems wesprze inicjatywę firm Ford Motor Company i 3M w zakresie produkcji aparatów oddechowych w odpowiedzi na COVID-19

AUBURN HILLS, Michigan, 24 kwietnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Firma TI Fluid Systems (TIFS), będąca czołowym światowym dostawcą technologii systemów do płynów samochodowych, ogłosiła dzisiaj nawiązanie współpracy z Ford Motor Company i 3M w zakresie produkcji elastycznych przewodów powietrznych do aparatów oddechowych z wymuszonym przepływem powietrza (PAPR), która realizowana będzie w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie wywołane pandemią COVID-19.

Aparat PAPR firmy 3M wykorzystuje zasilaną bateryjnie jednostkę napędową, która doprowadza przefiltrowane powietrze do kaptura, przyczyniając się do ochrony dróg oddechowych pracowników, w tym również tych pracujących w służbie zdrowia. Po tym, jak Ford ogłosił swoje rozwiązanie projektowe w zakresie wzrostu produkcji, firma TIFS dostrzegła szansę wykorzystania obecnego projektu i procesu produkcji do opracowania i masowej produkcji szybkozłączy i nowego wzoru elastycznego przewodu powietrznego stosowanego w systemie PAPR do kaptura i jednostki napędowej.

Produkcja szybkozłączy i montaż wstępny będą realizowane w zakładzie TIFS New Haven w stanie Michigan, a końcowy montaż przewodów w zakładzie w Ashley w stanie Indiana. Krajowa produkcja podzespołów pozwoli Fordowi i 3M w szybki sposób odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie i zapewnić pracownikom służby zdrowia tak potrzebną ochronę.

„To dla nas zaszczyt, że możemy wspierać Forda i 3M naszą specjalistyczną wiedzą techniczną i produkcyjną w realizacji tej inicjatywy humanitarnej" – powiedział Bill Kozyra, prezes i dyrektor generalny TI Fluid Systems.

TI Fluid Systems to czołowy, światowy producent systemów służących do przechowywania, transportu i dostaw płynów, głównie dla rynku motoryzacyjnego do zastosowania w pojazdach lekkich. Mając prawie 100 lat doświadczenia w branży systemów do płynów samochodowych, firma TI Fluid Systems posiada zakłady produkcyjne w 108 lokalizacjach w 28 krajach, obsługując wszystkich znaczących globalnych producentów OEM.

Więcej informacji na stronie internetowej www.tifluidsystems.com .

