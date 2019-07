Ti Nordeste fecha parceria com líder global em inteligência de mídia

SALVADOR, Brasil, 4 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A revista Ti Nordeste e a PR Newswire empresa especializada em soluções de inteligência de mídia, anunciaram o fechamento de uma nova parceria. Com o acordo, os conteúdos da empresa, se unem à home do site da Ti Nordeste, aumentando significativamente número de notícias sobre tecnologia no portal, com seis novos boxes disponíveis.

O objetivo é angariar mais informações para o público da revista, essencialmente do Nordeste. Os leitores são principalmente CIOs e gestores de TIC, espalhados nas mais diversas áreas, mas sempre com interesses em inovação.

A PR Newswire é a única empresa a oferecer soluções integradas para inteligência de mídia, baseadas em quatro pilares: Monitoramento de Notícias, Distribuição de Conteúdo, Análise de Notícia e Mensuração de Resultados, trazendo a expertise global para o contexto local de mercado.

Conteúdo

Para Augusto Barretto, CEO do Grupo Ti Nordeste, completa: "Essa parceria conecta a Ti Nordeste a uma das maiores redes de notícias comerciais do mundo, tornando a homepage ainda mais atrativa e atual. As notícias da PR complementam as seções Últimas Notícias e Matérias da revista, fechando assim o tripé de comunicação de nosso portal".

Com a parceria inédita, o leitor terá acesso a conteúdos diários, ainda mais atualizados e diversificados, que podem ser acessados diretamente da página da Ti Nordeste, que pode ser acessada em: https://www.tinordeste.com/.

Entre outros parceiros da PR Newswire, ao lado da Ti Nordeste, cabe citar a Exame, Agência Globo, Estadão, Veja e InfoMoney. Para mais informações, acesse: www.prnewswire.com.br.

Sobre a Ti Nordeste

Maior grupo de mídia voltado ao perfil de TIC da região Nordeste, a revista Ti Nordeste (ou TI NE) é publicada on-line de forma bimestral. Existe há oito anos e busca sempre apresentar conteúdos de qualidade de forma gratuita. Para ter acesso às edições atual e anteriores, basta acessar o site de Ti Nordeste. Nas redes sociais, os perfis da TI NE acumulam mais de 40 mil seguidores.

Grupo Ti Nordeste

