Tiago Amorim aproveita fama relâmpago, vira DJ nos EUA e tem agenda cheia

Além de visibilidade nos principais jornais do país e ter palestrado em um TEDx, em 2014 Tiago também foi o primeiro morador de Brasília e um dos primeiros desenvolvedores do Brasil a receber o Google Glass, óculos de realidade aumentada da gigante de informática, que era uma aposta da companhia para o futuro.

Mas este passado ficou para trás. Tiago conta que não pretendia passar o resto de sua vida em frente a tela de um computador e sim estar com as pessoas. Tiago se reinventa e mostra a que veio. Conhecido agora como DJ Otiago, ele desponta nas noites do Brasil e dos Estados Unidos, em Miami, como revelação no cenário da música House internacional.

Há apenas 2 anos comandando as picapes, o DJ de Brasília já se apresentou com casa cheia nos principais Night Clubs de Miami, como Blume, Mynt, Gavanna e Story, e no Brasil, tocou para mais de 20 mil pessoas no Maracanã, durante o carnaval carioca em 2016, além do festival Na Praia, um dos principais do país.

O jovem de 18 anos conta como entrou no mundo da música eletrônica: "Sempre fui músico, desde pequeno. Toco violão, guitarra, piano, baixo e bateria. Quando fui morar fora do país me interessei em saber como as músicas eletrônicas eram feitas, e fazer música de uma maneira diferente, com o que o computador pode oferecer, já que sempre tive facilidade com tecnologia".

Otiago este ano será DJ residente do festival Let's Pipa, juntamente com os artistas internacionais Bakermat, Guy Gerber e nacionais Vintage Culture, Cat Dealers e Henrique e Juliano. Otiago também tem feito sucesso na internet, onde milhares acompanham o seu trabalho nas redes sociais e plataformas digitais.

Links

Sobre Tiago Amorim:

Contato: (21) 97087 9305

FONTE Tiago Amorim

SOURCE Tiago Amorim