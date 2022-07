Tianlong startet Kampagne zur Betreuung von Kindern mit SMA

Tianlong trägt stets soziale Verantwortung und ist bestrebt, so viele Menschen wie möglich über die Krankheit aufzuklären und bei der Früherkennung zu helfen. Wir wollen von SMA betroffene Kinder mit Liebe überschütten. Während der Kampagne haben wir viele Familien in Xi'an, China, eingeladen, sich uns anzuschließen und die von SMA betroffenen Kinder einen Tag lang zu begleiten. Wir haben auch einen Professor eingeladen, der eine Vorlesung zur Behandlung von SMA halten und die Fragen der Eltern beantworten wird.

Als führender Hersteller von Molekulardiagnostik-Produkten in China verfügt Tianlong über PCR-Reagenzien für 200 Arten von Krankheitsnachweisen, darunter auch für SMA. Basierend auf der PCR-Schmelzkurven-Methode eignet sich das Human Survival Motor Neuron 1 (SMN1) Gene Detection Kit von Tianlong für die Hilfsdiagnose von SMN1-Patienten und das Screening von SMN1-Genträgern. Neben den PCR-Reagenzien kann Tianlong eine integrierte PCR-Laborlösung vom Nukleinsäureextraktor über PCR-Systeme bis hin zu kompatiblen Reagenzien anbieten. Wir haben über 80 Ländern beim Aufbau der Gesundheitssysteme in der COVID-19-Phase geholfen. Unsere Nukleinsäureextraktoren und PCR-Geräte haben sich im Kampf gegen COVID-19 bewährt.

Jedes Kind ist ein Geschenk für seine Eltern und muss voller Liebe großgezogen werden. Früherkennung kann bei der frühen Diagnose und Behandlung helfen. Wir hoffen, dass noch mehr Menschen von der seltenen Krankheit erfahren und mehr SMA-Kinder und ihre Familien entsprechend betreut werden können. Wir werden Technologie zum Leben erwecken und noch mehr Lösungen anbieten, um die Menschen weltweit besser zu versorgen.

