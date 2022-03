Tianyuan Construction Group conclui projeto mais longo de reconstrução e elevação de uma ponte na China

"A conclusão bem-sucedida do projeto da ponte Yihe na Beijing Road facilitará muito a condição do tráfego entre o novo distrito de Beicheng e o distrito de Hedong", disse Li Baoqiang, responsável pelo projeto de reconstrução do Tianyuan Construction Group.

A reconstrução envolve a elevação simultânea de duas novas pontes de 15 metros de largura nos lados norte e sul da ponte Yihe. Toda a estrutura superior da antiga ponte será elevada em 2,57 metros. A elevação das seções norte e sul foi concluído em novembro de 2021 e fevereiro de 2022, respectivamente.

Atualmente, a viga de cobertura da seção sul está sendo elevada e está em vias de ser concluída no início de abril. Todo o projeto está planejado para ser concluído antes de 1º de outubro de 2022, o que garantirá que o tráfego tenha fluidez em ambos os lados do rio Yi, estimulando a economia regional.

Principais desafios enfrentados

Para garantir a segurança durante o processo de elevação da ponte e garantir a estabilidade dos equipamentos, 19 conjuntos de limitadores foram instalados no tabuleiro da ponte, evitando o deslocamento vertical e horizontal do corpo da viga durante o processo de elevação.

A ponte Yihe sobre a Beijing Road foi elevada por meio de um processo alternativo de elevação. Este processo envolve dois conjuntos de macacos sendo suspensos de forma síncrona, sustentados por suporte. Este método permite a elevação contínua de todo o processo de elevação, garantindo eficiência e controle. Além disso, um sistema de controle síncrono hidráulico CLP (Controlador Lógico Programável) foi incorporado para garantir a sincronização e a segurança estrutural.

Motivos para a elevação da ponte

Como a ponte Yihe sobre Beijing Road é um centro de transporte que conecta os novos distritos de Beicheng e Hedong, é importante que ela funcione bem e com segurança. A elevação de pontes é essencial para efetuar reparos e manutenção.

Em novembro de 2019, foram realizados testes de carga dinâmica e estática na ponte Yihe da Beijing Road. Os testes mostraram que a ponte atendia aos requisitos de capacidade de carga e tinha reservas de segurança suficientes. Portanto, não havia necessidade de demolir a antiga ponte.

Para atender aos requisitos de controle de inundação, em que a cota mínima da viga de fundo deve ser de 0,8 metro acima do que nível de inundação de cem anos de 72,36 metros, a superestrutura da antiga ponte também teve que ser levantada em 2,57 metros.

Além disso, a ponte atual é suportada por uma viga de caixa de suporte simples de 30 metros de largura. No entanto, como há muitos pilares e colunas sob a ponte, foi recomendada uma viga de 60 metros de largura para uma melhor visão da ponte.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1773211/video.mp4

FONTE Tianyuan Construction Group

