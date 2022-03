Tianyuan Construction Group est près d'achever le plus long projet de reconstruction de pont par levage de Chine

« La conclusion réussie du projet de levage du pont Beijing Road Yihe facilitera grandement la circulation entre les districts de New Beicheng et de Hedong », a déclaré Li Baoqiang, responsable du projet de reconstruction de Tianyuan Construction Group.

Le projet de reconstruction a requis le levage simultané de deux nouveaux ponts de 15 m de large aux extrémités nord et sud du pont Yihe. La totalité de la structure supérieure de l'ancien pont sera surélevée de 2,57 m. Le levage des sections nord et sud a été achevé en novembre 2021 et en février 2022 respectivement.

À l'heure actuelle, la poutre de couverture de la section sud est en train d'être levée et l'opération devrait se terminer au début du mois d'avril. Le projet, qui devrait s'achever d'ici le 1er octobre 2022, assurera une circulation fluide entre les deux rives de la rivière Yi, stimulant ainsi l'économie régionale.

Principaux défis du projet

Pour s'assurer que le levage du pont se déroule en toute sécurité et que l'équipement reste stable, 19 limiteurs ont été installés sur le tablier du pont dans le but d'empêcher le déplacement vertical et horizontal des poutres pendant le processus de levage.

Un autre procédé de levage a été employé pour soulever le pont Beijing Road Yihe. Celui-ci a impliqué deux vérins levés de façon synchrone et soutenus par un support. Cette méthode a permis un levage continu tout au long du processus, garantissant des opérations efficaces et contrôlées. De plus, un système de contrôle PLC hydraulique synchrone a été utilisé pour assurer la synchronisation et garantir la sécurité structurale.

Objectifs du levage de ponts

Étant donné que le pont Beijing Road Yihe est une plaque tournante du transport reliant les districts de New Beicheng et de Hedong, il est important qu'il fonctionne efficacement, en toute sécurité. Le levage est un processus essentiel à la réparation et à l'entretien des ponts.

En novembre 2019, des essais de charge dynamiques et statiques ont été effectués sur le pont Beijing Road Yihe. Les essais ont montré que le pont satisfaisait aux exigences de capacité portante et qu'il disposait de réserves de sécurité suffisantes. Par conséquent, il n'était pas nécessaire de démolir le vieux pont.

Pour satisfaire aux exigences en matière de prévention des inondations, selon lesquelles l'élévation minimale de la poutre inférieure doit être supérieure de 0,8 m au niveau d'une crue centennale (72,36 m), la superstructure de l'ancien pont a également dû être surélevée de 2,57 m.

En outre, le pont actuel est supporté par une poutre-caisson mesurant 30 m de large. Toutefois, compte tenu du grand nombre de piliers et de colonnes sous le pont, une poutre-caisson de 60 m de large a été recommandée pour améliorer la vue sur le pont.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/1773118/video.mp4

