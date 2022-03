Tianyuan Construction Group schließt Chinas größtes und längstes Brückenanhebungsprojekt ab

Das Ingenieursprojekt an der Yihe-Brücke an der Peking-Straße zum Überqueren des Flusses wird in diesem Jahr abgeschlossen

LINYI, China, 25. März 2022 /PRNewswire/ -- Die Tianyuan Construction Group, eines der 500 führenden chinesischen Bauunternehmen, wird Anfang April die Renovierung der Yihe-Brücke an der Peking-Straße in Linyi in der Provinz Shandong abschließen und damit Chinas größtes und längstes Brückenanhebungsprojekt nach Fläche bzw. Länge zum Abschluss bringen.

Die an der Peking-Straße im Süden der Stadt gelegene Yihe-Brücke war 1.210,72 m x 23 m groß und hatte eine Hubhöhe von 1.050 Metern. Nach der Renovierung werden die Maße 1.792 x 52 m betragen.