Tickets voor de LA Auto Show nu te koop voor SoCal om de nieuwste en beste voertuigen persoonlijk te komen ontdekken

Algemene toelating, VIP en speciale pakketten beschikbaar om het meest uitgebreide assortiment van merken en voertuigen op een auto-evenement in 2021 te ontdekken

LOS ANGELES, 25 augustus 2021 /PRNewswire/ -- De Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), het toonaangevende jaarlijkse auto- en lifestyle-evenement heeft aangekondgd dat toegangstickets nu te koop zijn. Kopers van een nieuwe auto en auto-enthousiastelingen zullen weer de nieuwste voertuigen en opties voor persoonlijke mobiliteit kunnen ontdekken en ervaren in het Los Angeles Convention Center van 19 tot 28 november.

De 1 miljoen vierkante meter aan binnen- en buitenruimte van de LA Auto Show zal de nieuwste elektrisch, op waterstof en met benzine aangedreven voertuigen, aftermarket-merken en scooters voor persoonlijke mobiiteit tonen om een gedurende twee jaar opgekropte behoefte naar persoonlijke betrokkenheid en amusement te voldoen.

Met de groeiende interesse in emissievrije voertuigen, zal de show een indoor testbaan voor elektrische voertuigen (EV) openen. Electrify America wordt de officiële laadprovider voor de 4.200 vierkante meter grote testbaan, waar bezoekers vragen kunnen stellen en rechtstreeks kunnen communiceren met het bedrijf achter het grootste openbare snellaadnetwerk in de Verenigde Staten, en kunnen kiezen uit een gevarieerde selectie van EV-modellen voor testritten.

Het evenement wordt dit jaar georganiseerd in het epicentrum voor elektrische voertuigen van het land en de autocultuurhoofdstad van de wereld en zal de meest uitgebreide mix van EV en benzine-aangedreven voertuigen bevatten, zodat consumenten en mogelijke kopers al hun opties kunnen bekijken in een omgeving vrij van verkoopdruk.

"Wij zijn fier dat we integraal deel uitmaken van de SoCal-autocultuur en EV-innovatie en we zijn evenement op de kalender dat je absoluut moet bijwonen," aldus Lisa Kaz, CEO en eigenaar van de LA Auto Show. "Dit jaar zullen bezoekers het breedste aanbod aan auto's, vrachtwagens en SUV's hebben, evenals interactieve ervaringen om samen met familie en vrienden te ontdekken, in een veilige en comfortabele omgeving die altijd iets te bieden heeft voor iedereen."

Hoogtepunten zijn ondermeer:

Testritten: meer dan een dozijn merken zullen testritten aanbieden om hun meest recente technologie en nieuwe snufjes te tonen.

Outdoor-ervaringen: geniet van opwindende rijcursussen met Camp Jeep, Ford Bronco, Volkswagen en anderen.

The Garage: de aftermarket-showcase van LA Auto Show is een favoriete bestemming waar de autocultuur leeft - met een eclectische mix van custom- en lifestylemerken.

Art Center College of Design : ontdek het laatste werk van het beste designinstituut van Zuid-Californië en boek je plek om samen met wereldvermaarde voertuigontwerpers te tekenen.

: ontdek het laatste werk van het beste designinstituut van Zuid-Californië en boek je plek om samen met wereldvermaarde voertuigontwerpers te tekenen. De Lost Corvettes Final Sweepstakes: doneer om Amerikaanse veteranen te steunen en krijg de kans om een klassieke Corvette in je garage te zetten, waaronder het model van de eerste generatie van 1953.

Galpin's Hall of Customs: rep je naar adembenemende aangepaste ritten, klassiekers en exotische voertuigen.

De LA Auto Show zal diot jaar cashloos zijn. Tickets kunnen worden aangekocht op laautoshow.com/tickets of bij ticketkiosken ter plaatse met een creditcard. Individuele tickets en familie- en VIP-pakketten omvatten:

Tickets voor algemene toegang op elke dag: volwassenen $20 , senioren $12 , kinderen $6

, senioren , kinderen VIP Early Entry op zaterdagen en zondagen: volwassenen $40 , kinderen $12

, kinderen VIP Group Tours op zaterdagen en zondagen: volwassenen $95 , kinderen $40

, kinderen Woensdag/donderdag Thanksgiving Familie Four-Packs: $60

Speciale programma's en ticketaanbiedingen voor militairen en eerstehulpverleners zullen in september worden aangekondigd. Voor groepen groter dan 20 personen kan direct contact opgenomen worden met de LA Auto Show.

De LA Auto Show zal worden georganiseerd in volledige overeenstemming met alle veiligheidsprotocollen vereist door het Los Angeles County Department of Public Health. Voor de laatste informatie en richtlijnen naarmate de show nabij komt,roaches, ga naar LAAutoShow.com.

Over de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show) werd opgericht in 1907. De show is elk jaar de eerste autoshow op de kalender in Noord-Amerika en wordt algemeen erkend als één van de meeste invloedrijke shows wereldwijd. De show weerspiegelt zijn locatie en viert de liefdesaffaire die Angelenos hebben met hun auto's en biedt een wereldwijd platform voor industriële technologie en innovatie, die synoniem staan met Californië. De show duurt 10 dagen gedurende de Thanksgiving-periode en is een niet te missen bestemming voor vele industrie-influencers, auto-enthousiastelingen en families die er een dagje op uit willen tijdens de vakantie. De LA Auto Show wordt jaarlijks georganiseerd in het Los Angeles Convention Center en draag vele honderden miljoenen dollar bij tot de lokale economie, stimuleert de lokale jobmarkt en genereert de grootste omzet voor het LA Convention Center. In 2021 zullen de media- en industriedagen, AutoMobility LA, doorgaan op 17 en 18 november en deze zullen een aantal baanbrekende industrie-aankondigngen en onthullingen bevatten. De deuren gaan open voor het publiek van 19 to 28 november. LA Auto Show wordt onderschreven door de Greater LA New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt beheerd door ANSA Productions. Om de laatste informatie en nieuws over de show te ontvangen, volg de LA Auto Show op Twitter, Facebook of Instagram en schrijf u in voor meldingen op http://www.laautoshow.com/.

Over Electrify America, LLC

Electrify America LLC, het grootste open ultrasnelle snellaadnetwerk op gelijkstroom in de VS, investeert gedurende 10 jaar $2 miljard in infrastructuur, onderwijs en toegang voor emissievrije voertuigen. De investering zal miljoenen Amerikanen toelaten de voordelen te ontdekken van elektrisch rijden en zal de uitbouw over het hele land ondersteunen van een netwerk van handige en betrouwbare laders op de werkplek, in gemeenschappen en op de snelwegen. Electrify America verwacht tegen eind 2025 in het totaal meer dan 1.700 laadstations met meer dan 9.500 laders te hebben. Gedurende deze periode zal de onderneming uitbreiden in 49 staten en het District of Columbia, waarbij het haar verbintenis om de verhoogde adoptie van emissievrije voertuigen te ondersteunen zal nakomen met een netwerk dat uitgebreid, technologisch geavanceerd en klantvriendelijk is.

Bedrijven die interesse hebben om deel te nemen aan de komende LA Auto Show en/of haar media- en industriedagen (AutoMobility, LA) kunnen contact opnemen met Terri Toennies, Voorzitter van de LA Auto Show, op [email protected]. Voor persvragen kunt u een e-mail sturen naar Kat Kirsch op [email protected] .

