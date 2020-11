TIDAL ajoute des millions de pistes de qualité Master, offrant un catalogue étendu de musique en streaming de la plus haute qualité

Les utilisateurs de MQA ont doublé depuis 2019 sur TIDAL

Les utilisateurs de TIDAL HiFi diffusent désormais 40 % de pistes en qualité Master de plus que l'année dernière

NEW YORK, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la plateforme mondiale de musique et de divertissement en streaming, TIDAL, a ajouté des millions de titres en MQA du Warner Music Group à son catalogue principal. TIDAL, en partenariat avec MQA (Master Quality Authenticated), assure des enregistrements originaux avec TIDAL Masters. Les fans de musique peuvent désormais écouter un catalogue Masters élargi, comprenant des albums iconiques d'artistes tels que The Notorious B.I.G., Missy Elliott, LCD Soundsystem, Madonna et bien d'autres encore.

Le MQA, dirigé par Bob Stuart, qui est devenu cette année le premier ingénieur du son à recevoir le Prince Philip Award de la Royal Academy of Engineering, a été le pionnier d'une toute nouvelle façon de coder l'audio numérique en se basant sur des connaissances clés sur le fonctionnement de l'ouïe humaine. Le secret de cette technologie est l'authentification intégrée de MQA pour confirmer que l'auditeur reçoit le son exact créé en studio. En outre, le MQA aborde le problème suivant : lorsque le son analogique est transformé en son numérique, le processus introduit des artefacts qui brouillent le son de manière non naturelle. Le MQA résout ces problèmes, puis le décodeur MQA de l'application TIDAL assure la reconversion en analogique en préservant la clarté de la musique.

Bob Stuart, fondateur de MQA, a expliqué : « En accordant une grande attention à la nature du son et à la façon dont nous l'entendons, MQA ouvre une fenêtre de clarté et livre tous les détails et nuances de la chanson originale. Le catalogue de l'industrie de la musique contient des millions de performances significatives depuis les prémices du CD où, parfois, l'enregistrement était créé en 44,1 kHz 16 bit et aucune alternative n'existait. Nous sommes ravis que le Warner Music Group apporte ce contenu à TIDAL ».

« Les TIDAL Masters offrent le meilleur son disponible. Alors que les attentes des consommateurs en matière de qualité augmentent, l'innovation audio de TIDAL fixe la barre haut pour l'écoute de la musique », a déclaré Lior Tibon, directeur général de TIDAL. « Non seulement les membres peuvent entendre la musique exactement comme leurs artistes préférés l'ont enregistrée, mais avec les récentes améliorations de la plateforme, l'expérience est plus fluide que jamais. »

Pour répondre aux demandes des utilisateurs qui souhaitent écouter et découvrir plus facilement les morceaux Master, TIDAL a ajouté une radio d'artistes et une radio de morceaux en « édition Master ». Les membres de TIDAL peuvent écouter des stations de radio dans la meilleure qualité disponible contenant des chansons Masters uniquement, sans interruption. En parallèle, TIDAL ajoute l'édition Master de My New Arrivals, une playlist personnalisée de nouvelles musiques en qualité audio Master complète pour les membres en fonction de leurs habitudes d'écoute. En utilisant moins de bande passante, la technologie MQA conditionne et fournit un son de qualité Master aux amateurs de musique, rendant les fichiers MQA accessibles aux utilisateurs en déplacement, avec n'importe quel casque.

Pour favoriser une expérience d'écoute harmonieuse, TIDAL a récemment lancé la fonction « Connect », qui permet aux utilisateurs de diffuser de la musique en continu depuis leur niveau HiFi directement vers les appareils connectés, notamment : Bluesound, Cambridge Audio, DALI, KEF, iFi audio, Lyngdorf, Monitor, NAD, et Naim Audio. Grâce à TIDAL Connect, la qualité audio lossless inégalée de la plateforme peut désormais être appréciée sur les appareils préférés des membres, en appuyant simplement sur un bouton. Pour plus d'informations sur la manière de se connecter, visitez le site TIDAL.com/Connect

TIDAL offre le plus grand catalogue MQA en dehors de la Chine. De plus, TIDAL offre aux mélomanes un accès illimité à son vaste catalogue de plus de 70 millions de titres en tout genre, à des milliers de playlists gérées par l'équipe éditoriale chevronnée de TIDAL et à une infinité de stations de radios d'artistes.

TIDAL HiFi en un coup d'œil

Une adhésion à TIDAL HiFi vous permet d'écouter la meilleure qualité de son possible en fonction de vos paramètres, de l'appareil de lecture sélectionné et de la disponibilité des données. Le niveau HiFi offre un certain nombre d'options de streaming, notamment :

HiFi : le son haute-fidélité provient de fichiers musicaux non compressés. TIDAL HiFi utilise le FLAC, un format de fichier plus robuste. En revanche, les fichiers MP3 sont compressés pour réduire la taille du fichier, ce qui peut supprimer des détails audio et réduire la qualité du son. Le FLAC offre une qualité audio CD dans sa forme la plus pure (1 411 kbps ou 16 bit/44,1 kHz)

Master : fichiers authentifiés et intacts avec la plus haute résolution possible, aussi irréprochable que la suite mastering. Exactement comme l'artiste l'avait prévu.

Dolby Atmos : une expérience audio immersive. Le Dolby Atmos Music permet de placer les sons avec précision, en ajoutant de la dimension pour créer une atmosphère sonore complète.

Sony 360 Reality Audio : une expérience immersive utilisant la technologie audio spatiale de Sony pour cartographier le son en tout point ou à toute distance de vos oreilles. Cette nouvelle expérience d'écoute est l'aboutissement d'années d'études acoustiques et physiologiques sur la façon dont nous entendons et plaçons les sons.

En savoir plus sur tidal.com/sound-quality

À propos de TIDAL

TIDAL est une plateforme mondiale de musique et de divertissement appartenant à des artistes, qui rapproche les artistes et leurs fans grâce à un contenu original unique et des événements exclusifs. Disponible dans 56 pays, le service de streaming compte plus de 70 millions de chansons et 250 000 vidéos de haute qualité dans son catalogue, ainsi que des séries vidéo originales, des podcasts, des milliers de playlists gérées par des experts et la découverte d'artistes via TIDAL Rising. Grâce à l'engagement de ses propriétaires à créer un modèle plus durable pour l'industrie de la musique, TIDAL est disponible avec deux abonnements Premium et HiFi et offre des enregistrements qui comprennent Master Quality Authenticated (MQA), 360 Reality Audio de Sony et Dolby Atmos Music.

À propos de MQA

Grâce à des recherches scientifiques pionnières sur la façon dont les gens entendent, MQA a créé une technologie qui capture le son de la performance originale en studio. Le fichier MQA Master est entièrement authentifié et est suffisamment petit pour être diffusé en continu, tout en étant rétrocompatible, de sorte que vous pouvez lire de la musique MQA sur n'importe quel appareil. La technologie primée de MQA est utilisée sous licence par des labels, des services musicaux et des fabricants de matériel dans le monde entier et est certifiée par la RIAA.

Pour plus d'informations, consultez le site www.mqa.co.uk

Suivez MQA sur : Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn

Site de presse : www.mqa.co.uk/press-and-pr

Related Links

https://tidal.com



SOURCE TIDAL