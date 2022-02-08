Tidal Basin改善弱势社区的备灾资源

弗吉尼亚州亚历山大2022年2月8日 /美通社/ -- 研究表明，受灾害影响的少数群体不能像其他人群那样迅速恢复。据Scientific American（科学美国人）称，少数群体更容易受到气候变化的影响，并特别容易受到日益加剧的飓风、洪水、山火和热浪的较大影响。社区的位置和社会因素是导致这种脆弱性的原因，如高贫困率、备灾和恢复方面经常遇到的阻碍等。此外，灾后恢复政策有利于业主而非租户，非裔美国人和少数族裔在应急响应/管理队伍中的代表性不足。

虽然这些问题并非新近出现，但我们与Tidal Basin Group三位非裔美国人团队成员商讨了如何在多元化族裔和弱势社区中解决备灾问题，使他们能够更容易、更公平地获得灾后恢复资源。

Esrone McDaniels，副首席运营官

“法律需要确保每个人都有相同的权利和平等的机会。我们需要公平的施展空间。灾难不分对象， 对每个人都有影响。无论是白人、黑人、西班牙裔、土著人以及所有多元化族裔，每个人尚未满足的需求都应得到解决。为了帮助那些被忽略的人群，我们必须指导他们在灾难过后要做些什么。

防范信息必须提前告知，并通过夫妻店和教堂等信息源传播给人们。信息需要以社区能够接受的方式得到传播。某些社区可以是广告牌，而其他社区则可以是报纸或电台。

更重要的是需要建立一个信任框架。让社区的人参与[当地灾难]的规划会议。必须听取不同的声音，并与领导层建立信任。在讨论中增加更多声音，你就有更全面的战略。”

Dawn Mascoll, Esq.，社区发展、住房和基础设施团队高级总监

“教育是关键。无论是在教堂举办社区信息会议，还是为学生提供辅导或实习机会，人们都需要了解社区将会受到何种灾害的影响，什么是应急管理，以及应急管理专业人员如何在灾害期间和灾后提供帮助。他们需要了解从哪里获取资源来进行恢复。参与和拓展的机会很多，特别是针对少数族裔、女性和残疾人。

Tidal Basin积极参与回馈社区的工作。作为一个行业，我们需要做更多的拓展工作，以扩大资源和教育弱势社区。

我们需要与学校和大学建立更多的合作关系，提供指导和/或实习机会。应急管理专业人员可以在HBCU（传统黑人大学）和地区高中的“招聘日”担任客座讲师。少数族裔学生需要知道，他们可以做得很好，可以影响他人，并在应急管理的职业生涯中成长。我们需要培养下一代应急管理人员和行业领导者。

此外，各级机构（当地、州和联邦）需要立法，解决应急管理法律方面的差异。他们需要在缩小差距、提供资源和促进更大的公平方面做得更好。”

Jeremy Speaks，恢复团队项目经理

“应急管理、响应和恢复工作确实令人惊叹，因为你正在产生影响。你根本想不到你做的事情能给别人带来什么启发。这是一项目的明确的工作。我鼓励年轻的非裔美国人研究应急管理方面的职业，因为我们需要熟悉的声音 -- 安抚、信心和希望的声音。在其他人离开之后，我们仍然坚守阵地。我们坚持重建。

在全美国范围内，我们需要努力在应急管理方面建立一支更具多元化的队伍。多元化能够发挥每位员工的个人优势及其带来的潜力。他人的尊重和创造力最终会把我们团结在一起，这也是一个成功、繁荣的工作场所和工作文化的秘诀。”

Tidal Basin重视其多元化的团队和领导地位，并将继续在我们自己的组织和行业内建立包容性和公平文化。我们将继续推动应急管理领域的多元化和公平性，我们与应急管理多元化和包容性协会（I-DIEM）等组织建立伙伴关系，我们的领导人在美国议会国土安全委员会上发表演讲来讨论如何使应急准备、响应和恢复工作更加公平，这些还只是其中的几个举措而已。

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关于Tidal Basin

Tidal Basin是美国领先的紧急和灾害管理咨询公司，为各国政府、组织、企业和社区提供程序化技术管理经验和资源。我们的综合灾害管理解决方案和专业知识可帮助我们的客户和合作伙伴更有效地实现备灾和灾后恢复目标。我们掌握各种可用的资金来源，并能够主导这些资金来源，我们的最大价值就是能够为帮助改善社区和企业的客户项目获得更多资金。更多关于我们和我们团队所作的工作，请访问：tidalbasingroup.com。

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