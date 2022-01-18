Tidal Basin集团参谋长获I-DIEM任命

长期以来，Joseph一直是多元化、公平性和包容性（DEI）的倡导者，在联邦政府任职期间曾帮助推动了各项举措，并在关于这一主题的区域和国家会议上发言，包括2021年在国会就DEI问题作证词发言。

Joseph在公共和私营部门拥有15年以上的高层领导经验，之前的职位包括联邦紧急管理局（FEMA）5区管理员、伊利诺伊州紧急管理局（IEMA）主任。在晋升为参谋长之前，Joseph担任Tidal Basin的响应副总裁， 负责监督增长战略、人员的运营部署、响应计划项目，并代表本组织参加国家活动。

I-DIEM首席执行官Chauncia Willis表示：“我们非常高兴James加入我们的咨询委员会，I-DIEM将继续推动紧急管理企业内公平的发展。在紧急管理方面，他带来了独特的视角和长期任职的经验。他致力于推动多元化、公平性和包容性的工作令我们倍感钦佩。”

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关于Tidal Basin

Tidal Basin是美国领先的紧急和灾害管理咨询公司，为各国政府、组织、企业和社区提供程序化技术管理经验和资源。我们综合的灾害管理解决方案和专业知识，可帮助我们的客户和合作伙伴更有效地实现备灾和灾后恢复目标。我们掌握各种可用的资金来源，并能够主导这些资金来源，我们的最大价值就是能够为帮助改善社区和企业的客户项目获得更多资金。更多关于我们和我们的团队所作的工作，请访问：tidalbasingroup.com。

关于紧急管理多样性和包容性研究所

紧急管理多样性和包容性研究所是一家501(c)3类全球性非营利组织，组织成立的目的是通过将公平性纳入紧急管理的各个方面来促进变革。我们关注的是人道主义，我们的愿景是在灾害管理周期的各个阶段支持对边缘化社区的赋能。

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